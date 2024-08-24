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Александру Гладкому – 37 лет: что вы знаете об экс-игроке Шахтера и Динамо? Квиз от UA-Футбол

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Александру Гладкому – 37 лет: что вы знаете об экс-игроке Шахтера и Динамо? Квиз от UA-Футбол

Фото: dynamo.kiev.ua

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В День Независимости Украины, 24 августа, исполняется 37 лет бывшему форварду "Шахтера" и "Динамо" и Александру Гладкому.

Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете карьеру форварда, пройдя наш квиз.

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