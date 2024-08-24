Александру Гладкому – 37 лет: что вы знаете об экс-игроке Шахтера и Динамо? Квиз от UA-Футбол
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Фото: dynamo.kiev.ua
В День Независимости Украины, 24 августа, исполняется 37 лет бывшему форварду "Шахтера" и "Динамо" и Александру Гладкому.
Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете карьеру форварда, пройдя наш квиз.
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