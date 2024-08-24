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Украинские военные впервые применили новое оружие Паляница. Прилет зафиксирован в Воронежской области РФ

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Украинские военные впервые применили новое оружие Паляница. Прилет зафиксирован в Воронежской области РФ

TG: Monitor

Новина українською

Украинские военные сегодня ночью впервые применили ракету-дрон "Паляница".

“Сегодня впервые было применено, совершенно новое оружие, украинскую ракету-дрон “Паляница”. Враг был поражен”, — сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Телеграмм-каналы сообщают о поражении состава боекомплектов в Острогском районе Воронежской области РФ. Сначала заявлялось, что это был прилет крылатого "Нептуна", однако впоследствии оказалось, что это была “Паляница”.

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1 голосов
Источник:
УП
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
24.08.2024 в 13:02
Слава Палянице!
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Комментарии 2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
24.08.2024 в 13:02
Слава Палянице!
Ответить
0
0
Консул (Звягель )
24.08.2024 в 12:48
Слава Україні !
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0
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