Украинские военные впервые применили новое оружие Паляница. Прилет зафиксирован в Воронежской области РФ
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TG: Monitor
Украинские военные сегодня ночью впервые применили ракету-дрон "Паляница".
“Сегодня впервые было применено, совершенно новое оружие, украинскую ракету-дрон “Паляница”. Враг был поражен”, — сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Телеграмм-каналы сообщают о поражении состава боекомплектов в Острогском районе Воронежской области РФ. Сначала заявлялось, что это был прилет крылатого "Нептуна", однако впоследствии оказалось, что это была “Паляница”.
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жажа_the_best (Харьков)
24.08.2024 в 13:02
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