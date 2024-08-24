Украина вернула 115 украинских военных из плена РФ – ФОТО
Зеленский поблагодарил в том числе и ОАЭ
Телеграм Зеленського
Украина вернула из российского плена 115 военных. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
“Еще 115 наших защитников вернулись сегодня домой. Это воины Национальной гвардии, Вооруженных сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы.
Мы помним о каждом и каждом. Ищем и прилагаем максимум усилий, чтобы вернуть всех.
Спасибо каждому подразделению, которое пополняет наш обменный фонд. Это приближает освобождение наших военных, гражданских из российского плена. Благодарю нашу команду и партнеров ОАЭ за то, что наши люди возвращаются домой”, – говорится в обращении Зеленского.
Российское Минобороны сообщило, что обмен состоялся на пленных, взятых украинскими военными на Курском направлении.
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