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Украина вернула 115 украинских военных из плена РФ – ФОТО

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Зеленский поблагодарил в том числе и ОАЭ

Украина вернула 115 украинских военных из плена РФ – ФОТО

Телеграм Зеленського

Новина українською

Украина вернула из российского плена 115 военных. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

“Еще 115 наших защитников вернулись сегодня домой. Это воины Национальной гвардии, Вооруженных сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы.

Мы помним о каждом и каждом. Ищем и прилагаем максимум усилий, чтобы вернуть всех.

Спасибо каждому подразделению, которое пополняет наш обменный фонд. Это приближает освобождение наших военных, гражданских из российского плена. Благодарю нашу команду и партнеров ОАЭ за то, что наши люди возвращаются домой”, – говорится в обращении Зеленского.

Российское Минобороны сообщило, что обмен состоялся на пленных, взятых украинскими военными на Курском направлении.

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Источник:
Телеграм Володимира Зеленського
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Zаpр Brannigan (Київ)
24.08.2024 в 14:31
Відразу згадується, як Порошенко відправляв Медведчука на переговори, щоб наших хлопців з котла вивести, а далі ви самі все знаєте... Добре, що цього разу все інакше. Дякую, Зе! Те, що він в такий день русачків продавив повернути наших хлопців ледь не магія! Хлопців з поверненням!
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Комментарии 1
Zаpр Brannigan (Київ)
24.08.2024 в 14:31
Відразу згадується, як Порошенко відправляв Медведчука на переговори, щоб наших хлопців з котла вивести, а далі ви самі все знаєте... Добре, що цього разу все інакше. Дякую, Зе! Те, що він в такий день русачків продавив повернути наших хлопців ледь не магія! Хлопців з поверненням!
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