I am very feel: Усик провел квиз по украинскому языку для американского актера

Амбассадоры UNITED24 сыграли в квиз, где американский режиссер и сценарист Лиев Шрайбер угадывал популярные украинские слова, которые называл ему абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик.

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Во время квиза Лиев признался, что учит украинский язык и увлекается украинцами.

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Лиев Шрайбер родился в Сан-Франциско, однако имеет украинское происхождение – его дедушка по материнской линии родом с юга Украины. 6 июля 2022 года звезда сериала "Рей Донован" стал послом фандрейзинговой платформы по сбору средств для Украины United24 в направлении медицинской помощи.