  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россия обстреляла спорткомплекс в городе Курахово
В тренде

Россия обстреляла спорткомплекс в городе Курахово

Общие новости
Обновлено

Прямое попадание

Россия обстреляла спорткомплекс в городе Курахово

Фото: Роман Падун

Новина українською

Российские войска 23-го августа нанесли авиационный удар по городу Курахово (Донецкой области). Из-за вражеской атаки повреждены окна, фасады и кровли в 23 многоэтажных домах. Ранены два человека.

Читайте такжеУкраина вернула 115 украинских военных из плена РФ – ФОТО

Также террористы нанесли прицельный авиаудар КАБ по спорткомплексу "Олимпийский". Об этом сообщил начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун.

По теме
yellow-arrow
Милевский: Я просил у Судакова футболку, а он говорит: "После матча с Александрией она тебе еще нужна?"
yellow-arrow
"Это настоящий, который мы забрали у нашего толстого друга из Лондона". Усик подарил Зеленскому свой пояс чемпиона мира WBC
yellow-arrow
I am very feel: Усик провел квиз по украинскому языку для американского актера
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Роман Падун
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости