Россия обстреляла спорткомплекс в городе Курахово
Прямое попадание
Фото: Роман Падун
Российские войска 23-го августа нанесли авиационный удар по городу Курахово (Донецкой области). Из-за вражеской атаки повреждены окна, фасады и кровли в 23 многоэтажных домах. Ранены два человека.
Также террористы нанесли прицельный авиаудар КАБ по спорткомплексу "Олимпийский". Об этом сообщил начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун.
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Источник:Роман Падун
Опубликовал: Виктор Иванчук
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