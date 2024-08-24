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Милевский: Я просил у Судакова футболку, а он говорит: "После матча с Александрией она тебе еще нужна?"

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Договорились встретиться

Милевский: Я просил у Судакова футболку, а он говорит: "После матча с Александрией она тебе еще нужна?"

Фото: t.me/TIMI_1010

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Бывший футболист Артем Милевский поделился разговором с полузащитником "Шахтера" Георгием Судаковым после поражения дончан от "Александрии" (3:4).

"Честно, я очень люблю Жору и отношусь к нему с огромным уважением. Мы с ним списались, Жора расстроен: "Да мы после игры добираемся домой". А я матч не смотрел, спрашиваю: "А что случилось, почему такой грустный?". Жора говорит: "А ты счет посмотри". Я глянул и офигел - 3:4 проиграли. Пишу ему: "Ни фига себе! Вы еще проигрывать можете?! Но я, как динамовец, доволен результатом" (смеется, - прим.).

Немного потравили друг друга по-дружески. Я у Жоры его футболку просил, а он говорит: "После матча с "Александрией" она тебе еще нужна?" (смеется, - прим.).

Короче, договорились во вторник кофе выпить. Я вообще большой поклонник Судакова. У меня с ним есть общие фотки, еще когда он маленьким был. Тем более мы с ним две "десятки". У нас общее уважение друг к другу. Младшее поколение очень дисциплинированное и режимное, в отличие от нас. Приятно наблюдать за молодежью", - рассказал Милевский.

В стартовых 4-х матчах нового сезона УПЛ "Шахтер" одержал 2 победы (над "Ворсклой" и "Левым Берегом") и дважды потерпел поражение (от "Полесья" и "Александрии").

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Артем Милевский Георгий Судаков
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
24.08.2024 в 23:35
Да посмотрите на Милевского! На что он похож стал? Ведь краше в гроб кладут!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
24.08.2024 в 23:35
Да посмотрите на Милевского! На что он похож стал? Ведь краше в гроб кладут!
Ответить
0
0

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