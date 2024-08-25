Александрия выносит Шахтер, победа Арсенала без Зинченко, погром Эвертона Миколенко и сухой матч Трубина. Главные новости за 24 августа

Из-за переноса матча киевского "Динамо", субботний игровой день в родной УПЛ был представлен лишь одним противостоянием. Но каким! В центральном поединке 4-го тура "Александрия" Руслана Ротаня на своем поле "перестреляла" действующего чемпиона в лице донецкого "Шахтера" под руководством Марино Пушича. Еще до экватора первого тайма "горняки" дважды расписались в воротах "горожан" - помогли рикошеты от Шабанова. Впрочем, после этого хозяева собрались и оформили камбэк. В частности, хет-триком отметился новичок команды Александр Филиппов. Сейчас "Александрия" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины.

Ханси Флик продолжает одерживать победы во главе каталонской команды. Хоть и не без проблем. Во втором туре испанской Примеры "Барселона" в домашних стенах встречалась с "Атлетиком" из Бильбао. За басков забил Сансет, а победу для "блауграны" принесли забитые мячи испанца Ямаля и поляка Левандовского.

Теперь к новостям "Туманного Альбиона". Во втором туре английского первенства "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы принимал скромный "Ипсвич". Гости первыми открыли счет, но этим лишь разозлили команду испанского коуча и в итоге увидели в своих воротах сразу 4 мяча. Триумф чемпиону принесли голы Холанда и де Брюйне. Примечательно, что норвежец записал на свой счет сразу хет-трик.

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В параллельном матче АПЛ "шпоры" в Лондоне не заметили "ирисок". Виталий Миколенко вышел в стартовом составе "Эвертона" на эту игру и отыграл все 90 минут основного времени, однако не помог своей команде избежать 4-х пропущенных мячей. Голами в составе "Тоттенхэма" отметились Биссума, Ромеро и дважды капитан Сон.

"Канониры" в рамках второго тура чемпионата Англии пожаловали в гости к "львам". В итоге, подопечные Микеля Артеты переиграли команду Унаи Эмери, дважды поразив ворота своего соперника. Украинский защитник лондонцев Александр Зинченко не принимал участия в этой игре и не попал в заявку своей команды.

Повесть проблем "красных дьяволов" и Эрика тен Хага продолжается. На этот раз "Манчестер Юнайтед" на выезде не сумел добыть зачетные баллы в поединке против "чаек". Счет в этой встрече открыл бывший нападающий "МЮ" Дани Уэлбек, а победу для "Брайтона" в компенсированное время вырвал бразилец Педро.

Анатолий успешно пересек отметку в 50 сыгранных матчей в футболке "орлов", отыграв гостевой поединок против "Эштлеры" из Амадоры. Вторую победу в текущей кампании чемпионата Португалии "Бенфике" принес гол Кёкчю в начале первой половины игры. Аналитические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление украинского голкипера в 6,2 и 6,9 баллов, соответственно.