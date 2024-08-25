Артем Милевский: Очень хочется услышать гимн Лиги чемпионов на матчах Динамо
Прокомментировал игру Ваната
фото из свободных источников
Бывший форвард киевского "Динамо" Артем Милевский поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между киевлянами и "Зальцбургом".
Давайте немного о вашей родной команде. Смотрели матч "Динамо" - "Зальцбург"? Как думаете, есть ли шансы на проход киевлян после 0:2?
Мы смотрели этот матч большой компанией и очень болели за "Динамо". Немного не повезло, что не использовали свои моменты. Скажу вам по секрету, я поставлю деньги на проход киевлян. Я верю в успешный результат и буду болеть до конца. Очень хочется услышать гимн Лиги чемпионов на матчах "Динамо" на групповом этапе, чтобы Ярмоленко - капитан. Ух! Аж мурашки по коже.
"Динамо" хорошо усилилось в этом сезоне. Пихаленок сильно выступает. Мы обязательно поборемся с "Зальцбургом".
Почему Ванат так бледно играет в этом сезоне?
Я бы не сказал, что слабенько. Пора уже мне приехать к нему поздороваться и дать несколько наставлений (смеется). Что именно? Это уже секрет. В конце нашего разговора хочу воспользоваться моментом и передать привет всем фанатам "Динамо", которых я очень уважаю: ребята, верьте в команду до конца!
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, ответный матч пройдет 27 августа 22:00.
Популярное сейчас
- Милевский: Я просил у Судакова футболку, а он говорит: "После матча с Александрией она тебе еще нужна?"
- Примера. Барселона — Атлетик 2:1. Левандовский победил басков и невезение
- "Посмотрим, чем эта история закончится": Харатин прокомментировал информацию об отстранении от первой команды Колоса
- Мирон Маркевич: О работе в Кривом Роге и еврокубковых шансах Кривбасса
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО