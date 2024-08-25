Артем Милевский: Очень хочется услышать гимн Лиги чемпионов на матчах Динамо

Бывший форвард киевского "Динамо" Артем Милевский поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между киевлянами и "Зальцбургом".

Давайте немного о вашей родной команде. Смотрели матч "Динамо" - "Зальцбург"? Как думаете, есть ли шансы на проход киевлян после 0:2?

Мы смотрели этот матч большой компанией и очень болели за "Динамо". Немного не повезло, что не использовали свои моменты. Скажу вам по секрету, я поставлю деньги на проход киевлян. Я верю в успешный результат и буду болеть до конца. Очень хочется услышать гимн Лиги чемпионов на матчах "Динамо" на групповом этапе, чтобы Ярмоленко - капитан. Ух! Аж мурашки по коже.

"Динамо" хорошо усилилось в этом сезоне. Пихаленок сильно выступает. Мы обязательно поборемся с "Зальцбургом".

Почему Ванат так бледно играет в этом сезоне?

Я бы не сказал, что слабенько. Пора уже мне приехать к нему поздороваться и дать несколько наставлений (смеется). Что именно? Это уже секрет. В конце нашего разговора хочу воспользоваться моментом и передать привет всем фанатам "Динамо", которых я очень уважаю: ребята, верьте в команду до конца!