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Силы обороны ликвидировали за сутки 1190 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

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Пять танков и около полусотни артиллерийских систем

Силы обороны ликвидировали за сутки 1190 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Генштаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали 1190 человек. Кроме этого, было уничтожено 206 единиц техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 607 680 (+1190) человек,
  • танков ‒ 8547 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 16631 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 17396 (+47) ед,
  • РСЗО – 1171 (+2) ед,
  • средств ПВО ‒ 936 (+1) ед,
  • самолетов – 367 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14095 (+31),
  • крылатых ракет ‒ 2444 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 23475 (+92) ед,
  • специальной техники – 2928 (+17).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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