Силы обороны ликвидировали за сутки 1190 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
Пять танков и около полусотни артиллерийских систем
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генштаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны ликвидировали 1190 человек. Кроме этого, было уничтожено 206 единиц техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 607 680 (+1190) человек,
- танков ‒ 8547 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 16631 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 17396 (+47) ед,
- РСЗО – 1171 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 936 (+1) ед,
- самолетов – 367 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 14095 (+31),
- крылатых ракет ‒ 2444 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 23475 (+92) ед,
- специальной техники – 2928 (+17).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Милевский: Я просил у Судакова футболку, а он говорит: "После матча с Александрией она тебе еще нужна?"
- The Athletic сообщил решение Лунина о продолжении карьеры
- "Посмотрим, чем эта история закончится": Харатин прокомментировал информацию об отстранении от первой команды Колоса
- Ред Булл сделал заявку на выход в группу. Динамо – Зальцбург 0:2. Видео голов и обзор матча
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн