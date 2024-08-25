Украинская ПВО ночью сбила восемь из девяти российских шахедов

Российские оккупанты в ночь с 24 на 25 августа атаковали Украину с воздуха разными типами поражения. Под угрозой находились Черниговщина, Сумщина, Харьковщина, Донетчина.

“Враг применил ракеты наземного базирования из Воронежской и Ростовской областей: крылатую “Искандер-К”, баллистическую “Искандер-М” и шесть управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 из воздушного пространства Курской и Белгородской областей.

В результате активного противодействия Сил обороны Украины большинство ракет не достигли своих целей”, – говорится в отчете командующего Воздушными Силами генерала-лейтенанта Николая Олещука.