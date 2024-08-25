Обладатель Кубка Украины в сезоне 2008/09 Роман Локтионов - о своей карьере: Это был очень памятный момент

Обладатель Кубка Украины Роман Локтионов рассказал о том, как попал в "Ворсклу".

Тренер сразу стал ставить меня нападающим. Техническое оснащение я имел не на очень хорошем уровне, но он ценил меня за скоростные качества. В 10-11 классах мы выступали в ДЮФЛ. Я начал постепенно прибавлять и забивать много мячей.

Еще кто тогда вас хотел забрать?

В родном городе нас приглашали в другой клуб – перволиговый ПФК "Александрия", президентом которого был Лавренко Николай Николаевич. Возглавлял команду Виктор Николаевич Богатырь. Мы понравились, как местные. Однако сами мы были молоды и хотели изменить город и среду. Да и больше шансов играть и развиваться у нас было как раз во Второй лиге. В первой мы могли просто просидеть. Остановили выбор на "Кремне".

Особенно удачным в "Кремне" для вас вышел второй сезон, когда в 26 матчах вы забили 18 мячей (только один из пенальти). Как вас так прорвало?

В первые полгода я не очень сумел проявить свои бомбардирские свойства. Потом у меня была операция на паховых кольцах. Когда забил первый гол по возвращении, клубный врач шутил: "Видимо, Рома, вырезали тебе твой нефарт". Во втором сезоне я забил 18 голов и меня пригласили в "Ворсклу".

За сезон в "Ворскле" вы провели десять матчей без результативных действий. Почему не удалось более эффективно провести это время?

По-видимому, мой уровень немного не позволял конкурировать с футболистами первой команды. Мне было тяжело без базовой школы и техники. Говорят, технику невозможно натренировать во взрослом возрасте, но по себе я замечал, что тренируясь в этой среде, за год добавил и в этом компоненте

Также стоит сказать, что в те времена в Высшую лигу привозили иностранцев, действительно лучше местных футболистов. Это касалось всех клубов. Благодаря этому команды были максимально конкурентными, и пробиться в основу было тяжело. Это сейчас привозят легионеров, которые слабее украинцев. Часто это какие-то агентские дела.

С кем вы напрямую конкурировали?

Вася Сачко, Ахмед Янузи, Алексей Чичиков. Меня использовали и на позиции левого вингера, где играли Денис Кулаков, Дима Есин. Я понимал, что выпадал.

Игра кого из конкурентов вам больше всего импонировала?

Мне, если честно, очень нравился Кулаков. Мы вместе пришли. Очень хороший игрок: выносливый, быстрый, технически оснащенный. Есин – умный линейный игрок. У него была скорость. Хороший крайний портной уровня Высшей лиги. Он с Павловым еще и в Мариуполе работал. Если говорить не о моих конкурентах, то мне очень нравилась связка Йован Маркосский – Сергей Кравченко – Филипп Деспотовский. В тренировочном процессе, когда мы играли против них, то как собачки бегали за этим мячом. У них был такой контроль, что отобрать было тяжело. В чемпионате эта тройка тоже вела игру.

Какие матчи за "Ворсклу" вам запомнились больше всего?

В основе я ни разу не выходил, меня выпускали только на замену. Вот запомнился мой дебют за "Ворсклу", когда я вышел на десять минут в поединке против ФК "Харьков" (1:0) в Сумах. Убил тогда Янузи.

Меня выпустили на позицию вингера. Особо ничего показать я не успел, но желание было большим. Помню, как впервые увидел свою фамилию на футболке. Это сейчас во второй лиге пишут фамилии, а тогда такого не было. Так что мне только показали мою футболку, а я уже был на седьмом небе от счастья.

Также, конечно, запомнился финал Кубка Украины против "Шахтера" (1:0).

В финале Кубка вы вышли на смену на последние десять минут. Как они вам сложились?

Было чувство ответственности. Ни в одном эпизоде ​​нельзя было уступить. Поскольку мы уже выигрывали 1:0, нужно было выйти и отдать в эти десять минут все силы, чтобы удержать преимущество. Еще вчера я играл во Второй лиге, а тут мне представился шанс выйти в финале Кубка Украины против "Шахтера". Конечно, это был очень памятный момент.

Как вы покидали "Ворсклу"?

После сезона в Полтаве у меня появился вариант уйти в аренду в ПФК "Александрия". Я Павлову об этом сказал, и он был в курсе через агента. У нас с ним состоялся разговор. Он сказал: "У тебя есть вариант играть. Может, это будет шаг назад, чтобы сделать два вперед". Я согласился. Однако сейчас понимаю, что Николай Петрович очень сильный психолог, и он, видимо, хотел услышать от меня другие слова. Что я буду здесь доказывать. Я где-то дал слабину. Наверное, хотел что-то изменить и играть. Это был переломный момент, но я сделал свой выбор. Возможно, нужно было оставаться, работать и терпеть до конца. Не потерпел.