Зеленский обнародовал детали о новой украинской ракете-дроне Паляница – ВИДЕО
Разработка длилась 1,5 года
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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал детали относительно новой украинской ракеты-дрон "Паляница", которая была впервые применена вчера.
Ее разработку завершили за 1,5 года. В пределах действия ракеты-дрона находятся несколько десятков российских военных аэродромов.
“За два с половиной года полномасштабной войны Россия выпустила по Украине около 10 тысяч ракет разных типов и более 33 тысяч КАБов. Остановить атаки на наши города можно ударами по носителям этого вооружения – российским самолетам на военных аэродромах.
Вчера состоялось первое успешное боевое применение нашего нового оружия – украинской дальнобойной ракеты-дрона "Паляница". Разработанной собственными силами, чтобы уничтожить наступательный потенциал врага.
Ракет-дронов будет становиться больше, чем стало больше наших дальнобойных ударных дронов, результаты которых мы видим почти каждый день”, – говорится в сообщении Зеленского.
В видео от UNITED24 продемонстрировано, что почти вся информация о ракете засекречена. Известно только, что "Паляница" будет запускаться с наземной платформы. Двигатель – турбореактивный. Стоимость ракеты дрона намного ниже аналогов и работа по удешевлению и увеличению производства продолжается.
Задача "Паляницы" – "защитить мирное население, уничтожив наступательный потенциал врага. И сделать это на его территории", – говорится в видео.
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