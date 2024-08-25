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Зеленский обнародовал детали о новой украинской ракете-дроне Паляница – ВИДЕО

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Разработка длилась 1,5 года

Зеленский обнародовал детали о новой украинской ракете-дроне Паляница – ВИДЕО

Скриншот

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал детали относительно новой украинской ракеты-дрон "Паляница", которая была впервые применена вчера.

Ее разработку завершили за 1,5 года. В пределах действия ракеты-дрона находятся несколько десятков российских военных аэродромов.

“За два с половиной года полномасштабной войны Россия выпустила по Украине около 10 тысяч ракет разных типов и более 33 тысяч КАБов. Остановить атаки на наши города можно ударами по носителям этого вооружения – российским самолетам на военных аэродромах.

Вчера состоялось первое успешное боевое применение нашего нового оружия – украинской дальнобойной ракеты-дрона "Паляница". Разработанной собственными силами, чтобы уничтожить наступательный потенциал врага.

Ракет-дронов будет становиться больше, чем стало больше наших дальнобойных ударных дронов, результаты которых мы видим почти каждый день”, – говорится в сообщении Зеленского.

В видео от UNITED24 продемонстрировано, что почти вся информация о ракете засекречена. Известно только, что "Паляница" будет запускаться с наземной платформы. Двигатель – турбореактивный. Стоимость ракеты дрона намного ниже аналогов и работа по удешевлению и увеличению производства продолжается.

Задача "Паляницы" – "защитить мирное население, уничтожив наступательный потенциал врага. И сделать это на его территории", – говорится в видео.

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Источник:
Фейсбук Зеленського
Опубликовал: Максим Кучер
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