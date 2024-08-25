Коваль - о поражении: Ребята преподали урок мастеровитым футболистам, которые уже посчитали, что они могут обыграть стоя эту команду

Главный тренер "Зари" Юрий Коваль прокомментировал поражение от "Руха" (0:3) в 4-м туре УПЛ.

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- Видимо, сейчас будете много говорить об ошибках в защите вашей команды?

- Да нет. Проигрывает вся команда. Не могут быть отдельно защитники, отдельно полузащитники, отдельно нападающие. Здесь такой должен быть мужской разговор. Ребята дали урок мастеровитым футболистам, которые уже посчитали, что они могут обыграть стоя эту команду. Поэтому не только защитники. Не бывает так.

- То есть, это недооценка соперника?

- Нет, я думаю недооценки как таковой не может быть. Только в плане того, что надо уважать соперника и работать в отборе, а не играть только на чистых мячах.

- Момент с назначением пенальти. Очень спокойно отреагировала ваша тренерская скамейка. Как сейчас его воспринимаете?

- У нас этот судья дважды удалил Жордана, и поэтому к любым коллизиям, которые могут быть в этом положении, мы были готовы. А что, кричать? За нами бегал четвертый судья и все говорил, что мы не так что-то говорим, что мы провоцируем карточку и так далее. Поэтому здесь надо смотреть и тогда уже что-то говорить.

- Учитывая роль догоняющего в течение матча, как пытались изменить тактику, чтобы сравнять счет и выйти вперед?

- Привычно усилить атаку, но не сработало. То, что хотели, не сработало. Это уже не тема для разговора.

- По Будковскому комментарий о его приходе и сегодняшней игре.

- На данный момент он вышел очень хорошо. Были моменты, было давление с его стороны. Легче стало выходить из обороны за счет длинных передач. Поэтому оценка положительная. Но это не ключевой момент.