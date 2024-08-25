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Шевченко и Вакарчук посетили украинских военных. Даже вместе спели песню

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Неожиданный дуэт

Шевченко и Вакарчук посетили украинских военных. Даже вместе спели песню

Фото: Святослав Вакарчук

Новина українською

Президент УАФ Андрей Шевченко и музыкант Святослав Вакарчук посетили военных 13-й бригады Национальной Гвардии Украины "Хартия".

Вакарчук под гитару исполнил песню «Оберіг», а Шевченко ему подпевал.

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Источник:
Святослав Вакарчук
Опубликовал: Виктор Иванчук
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