Шевченко и Вакарчук посетили украинских военных. Даже вместе спели песню
Неожиданный дуэт
Фото: Святослав Вакарчук
Президент УАФ Андрей Шевченко и музыкант Святослав Вакарчук посетили военных 13-й бригады Национальной Гвардии Украины "Хартия".
Вакарчук под гитару исполнил песню «Оберіг», а Шевченко ему подпевал.
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Источник:Святослав Вакарчук
Опубликовал: Виктор Иванчук
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