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Ванатом заинтересовался еще один клуб Ла Лиги - источник

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Сколько претендентов!

Ванатом заинтересовался еще один клуб Ла Лиги - источник

Фото: Олександр Попов

Новина українською

Продолжается генерирование слухов относительно возможного трансфера нападающего "Динамо" Владислава Ваната. По информации Ojeando Fútbol, украинцем заинтересовался "Реал Сосьедад".

Испанский клуб занял 6-е место в Ла Лиге по итогам прошлого сезона. Отметим, что в его составе выступает россиянин Арсен Захарян.

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Ранее сообщалось об интересе к Ванату от "Болоньи", "Аякса", "Интера", "Бетиса" и "Зальцбурга".

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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Динамо (Киев) Владислав Ванат
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Источник:
Ojeando Fútbol
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
25.08.2024 в 22:40
Агенти зі шкіри лізуть. Але то таке, то їхня робота.
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Комментарии 1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
25.08.2024 в 22:40
Агенти зі шкіри лізуть. Але то таке, то їхня робота.
Ответить
0
0

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