Ванатом заинтересовался еще один клуб Ла Лиги - источник
Сколько претендентов!
Фото: Олександр Попов
Продолжается генерирование слухов относительно возможного трансфера нападающего "Динамо" Владислава Ваната. По информации Ojeando Fútbol, украинцем заинтересовался "Реал Сосьедад".
Испанский клуб занял 6-е место в Ла Лиге по итогам прошлого сезона. Отметим, что в его составе выступает россиянин Арсен Захарян.
Ранее сообщалось об интересе к Ванату от "Болоньи", "Аякса", "Интера", "Бетиса" и "Зальцбурга".
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Источник:Ojeando Fútbol
Опубликовал: Виктор Иванчук
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
25.08.2024 в 22:40
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