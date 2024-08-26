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Силы обороны ликвидировали 1140 оккупантов и 47 артсистем за сутки - Генштаб

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Силы обороны ликвидировали 1140 оккупантов и 47 артсистем за сутки - Генштаб

Азов

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Российские захватчики потеряли 1140 единиц личного состава убитыми и ранеными, а также 17 бронемашин и 47 артсистем.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 26.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 608 820 (+1140) человек,
  • танков - 8551 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 16648 (+17) ед,
  • артиллерийских систем - 17443 (+47) ед,
  • РСЗО - 1172 (+1) ед,
  • средства ПВО - 937 (+1) ед,
  • самолетов - 367 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14134 (+39),
  • крылатые ракеты - 2444 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 23555 (+80) ед,
  • специальная техника - 2941 (+13).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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