Силы обороны ликвидировали 1140 оккупантов и 47 артсистем за сутки - Генштаб
Обновлённая статистика
Азов
Российские захватчики потеряли 1140 единиц личного состава убитыми и ранеными, а также 17 бронемашин и 47 артсистем.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 26.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 608 820 (+1140) человек,
- танков - 8551 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 16648 (+17) ед,
- артиллерийских систем - 17443 (+47) ед,
- РСЗО - 1172 (+1) ед,
- средства ПВО - 937 (+1) ед,
- самолетов - 367 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14134 (+39),
- крылатые ракеты - 2444 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 23555 (+80) ед,
- специальная техника - 2941 (+13).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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