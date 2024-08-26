Потеря Кривбассом очков, провал Ромы и Довбика, юбилейный матч Цыганкова. Главные новости за 25-е августа

UA-Футбол собрал для своих читателей главные новости за воскресенье, 25-е августа

В одном из матчей четвертого тура УПЛ "Кривбасс" на своем поле принимал "Ингулец". Матч оказался сложным для обоих его участников. Счет открыть удалось гостям, однако еще до перерыва "Кривбасс" отыгрался. Но на большее подопечных Юрия Вернидуба не хватило. Между двома поединками с "Бетисом" "Кривбасс" дома потерял очки в УПЛ с новичком лиги.

В Серии А состоялся матч второго тура между "Ромой" и "Эмполи". Римская команда отыграла откровенно слабо, заслуженно проиграв дома 1:2. Единственный гол за "волков" забил Шомуродов, который вышел на замену. Артем Довбик играл со старта, но ничем на поле себя не проявил. Он отыграл весь матч и получил от экспертов одни из самых низких оценок в составе команды Даниэле Де Росси.

Виктор Цыганков сыграл за "Жирону" юбилейный пятидесятый матч в Ла Лиге. Это рекорд среди украинцев. Но его команда была беспощадно бита на поле "Атлетико" в рамках второго тура чемпионата Испании. Интересно, что все это происходило на контрасте плохой игры "Ромы", которой перед "Атлетико" отдал предпочтение экс-форвард "Жироны" Артем Довбик.

Еще один матч в УПЛ закончился если не сенсацией, то неожиданным результатом – это точно. "Рух" принимал "Зарю" и уверенно одолел опытного соперника. В первом тайме львовяне забили один гол, а после перерыва добавили еще два. Примечательно, что также в первом тайме "Рух" не реализовал пенальти. "Заря" в этом матче использовала весь лимит на легионеров, но не показала целостной игры. СМИ заговорили о возможной отставке Юрия Коваля.

А открывался игровой день в чемпионате Украины матчем "Полесья" с "Оболонью". Житомиряне не заметили своего оппонента. "Полесье" очень легко победило, а феерические матчи провели Александр Назаренко и Алексей Гуцуляк. Отметим возвращение в состав "Полесья" Бени Макуана, который до того был долго травмирован.

В чемпионате Англии Михаил Мудрик получил игровое время за "Челси". Его команда разгромила "Вулверхэмптон" 6:2, а украинец отыграл первый тайм. Но результативными действиями не отметился. Впоследствии тренер "Челси" объяснил раннюю замену украинца. Сказал, что хотел бы видеть от него больше эффективных действий.

В одном из центральных матчей чемпионата Испании "Реал" неожиданно столкнулся с проблемами в игре с новичком лиги "Вальядолидом". "Сливочные" долго запрягали, но таки победили 3:0. В этом матче не играл Андрей Лунин. Он уже традиционно остался сидеть на скамейке запасных в статусе дублера Тибо Куртуа. Недавно руководство "Реала" заявило, что Лунин не покинет "Реал" раньше времени.