"Один из самых больших ударов". Зеленский назвал количество ракет и БПЛА, которыми рф атаковала Украину
Более ста ракет, около сотни беспилотников
Офіс президента України
Утром понедельника, 26-го августа, российская федерация с воздуха атаковала всю территорию Украины. С самого утра в разных городах нашей страны слышны взрывы, звучит воздушная тревога, работает ПВО.
Ближе к обеду с видеообращением выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он, в частности, раскрыл количество ракет и БПЛА, которыми россия атаковала наше государство.
"Сейчас по всей стране продолжается ликвидация последствий российского удара. Это был один из самых больших ударов – комбинированный. Более сотни ракет различных типов и около сотни "шахидов". И как большинство предыдущих российских ударов, этот такой же подлый, нацеленный на критическую гражданскую инфраструктуру. По большинству наших регионов, от Харьковщины и Киева до Одессы и западных областей. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования всем родным и близким. Есть десятки раненых – всем оказывается необходимая помощь", - сказал Зеленский.
Глава государства отметил, что целью врага была энергетическая система Украины.
"Много повреждений в энергетике. Но везде, где есть отключения электричества, уже продолжаются восстановительные работы. Ремонтные бригады будут работать круглосуточно. Электричество – вернем".
В конце своего видеообращения Владимир Зеленский назвал главу российской страны "больным существом".
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