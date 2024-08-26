В Кремле заявили, что тема переговоров с Украиной сейчас потеряла свою актуальность
Строят из себя жертву
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-секретарь правителя России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Украиной сейчас "потеряли свою актуальность". Об этом сообщает пропагандистское агентство "РИА Новости".
"Вы знаете, что тема переговоров сейчас, она изрядно потеряла свою актуальность. Сообщения о различных контактах в СМИ публикуются очень много, и далеко не все имеют, собственно, правдивый характер", - сказал Песков.
Он также пожаловался на украинскую операцию в Курской области. По словам Пескова, такие действия "не могут остаться без ответа".
Напомним, The Washington Post сообщало, что до украинского наступления в Курской области Киев и Москва вели скрытые переговоры о частичном прекращении огня. По словам источников издания, делегации сторон якобы должны были встретиться в Дохе, а перед этим стороны сигнализировали о готовности принять соглашение о частичном прекращении огня, в частности по гражданской инфраструктуре.
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