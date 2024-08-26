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Россияне сегодня ударили по Киевской ГЭС, есть повреждения - СМИ

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Но угрозы нет

Россияне сегодня ударили по Киевской ГЭС, есть повреждения - СМИ

travels.in.ua

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Утром 26 августа одним из атакованных РФ энергообъектов стала Киевская гидроэлектростанция (ГЭС), расположенная возле Вышгорода.

В результате обстрелов есть попадания и повреждения, сказал Forbes топ-менеджер государственной энергокомпании.

Видео с последствиями опубликовали в соцсетях. Информацию об ударе подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

"Относительно плотины Киевской ГЭС - угроз нет. Разрушить ее ракетами невозможно. Сравнивать с Херсонщиной не стоит - там был подрыв изнутри. Россияне информационно используют эту тему для нагнетания паники, не более", - написал Коваленко.

Согласно данным сентября 2021 года, мощность Киевской ГЭС составляет 440 МВт. Благодаря этому также покрывали пиковые нагрузки в энергосистеме Украины. В целом Киевское водохранилище регулирует климатические явления, как весенние наводнения или засухи.

Станция охватывает сооружения как здание ГЭС, земляные плотины и дамбы, бетонную водосливную плотину, совмещенную со зданием станции, с 20-ю водосбросами и судоходный шлюз. Длина защитных сооружений составляет 70 км, а наибольшая высота плотины - 22 м.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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