Угрозы для плотины Киевской ГЭС нет - разрушить ее ракетами невозможно
Ранее СМИ сообщили, что РФ атаковала Киевскую ГЭС
travels.in.ua
Угрозы для плотины Киевской ГЭС в результате удара РФ нет.
"Относительно плотины Киевской ГЭС - угроз нет. Разрушить ее ракетами невозможно. Сравнивать с Херсонщиной не стоит - там был подрыв изнутри. Россияне информационно используют эту тему для нагнетания паники, не более", - говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщили, что РФ атаковала Киевскую ГЭС.
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