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Угрозы для плотины Киевской ГЭС нет - разрушить ее ракетами невозможно

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Ранее СМИ сообщили, что РФ атаковала Киевскую ГЭС

Угрозы для плотины Киевской ГЭС нет - разрушить ее ракетами невозможно

travels.in.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Угрозы для плотины Киевской ГЭС в результате удара РФ нет.

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Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

"Относительно плотины Киевской ГЭС - угроз нет. Разрушить ее ракетами невозможно. Сравнивать с Херсонщиной не стоит - там был подрыв изнутри. Россияне информационно используют эту тему для нагнетания паники, не более", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что РФ атаковала Киевскую ГЭС.

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