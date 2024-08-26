Умеров: Украина готовит ответы на российские обстрелы

Министр обороны Рустем Умеров прокомментировал массированный обстрел Украины 26 августа, заявив, что Украина готовит оружие собственного производства для ответа оккупантам.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Этой ночью Россия снова ударила по нашим городам. Пострадали мирные люди, разрушены дома, нарушена критическая инфраструктура. Это еще раз доказывает, что для победы нам нужны дальнобойные возможности и снятие ограничений на удары по военным объектам врага.

Украина готовит свои ответы. Оружие собственного производства", - отметил министр.