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Умеров: Украина готовит ответы на российские обстрелы

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Сегодня был один из самых массированных обстрелов Украины

Умеров: Украина готовит ответы на российские обстрелы

mil.gov.ua

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Министр обороны Рустем Умеров прокомментировал массированный обстрел Украины 26 августа, заявив, что Украина готовит оружие собственного производства для ответа оккупантам.

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Об этом он сообщил в Facebook.

"Этой ночью Россия снова ударила по нашим городам. Пострадали мирные люди, разрушены дома, нарушена критическая инфраструктура. Это еще раз доказывает, что для победы нам нужны дальнобойные возможности и снятие ограничений на удары по военным объектам врага.

Украина готовит свои ответы. Оружие собственного производства", - отметил министр.

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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
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