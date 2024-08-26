Умеров: Украина готовит ответы на российские обстрелы
Сегодня был один из самых массированных обстрелов Украины
mil.gov.ua
Министр обороны Рустем Умеров прокомментировал массированный обстрел Украины 26 августа, заявив, что Украина готовит оружие собственного производства для ответа оккупантам.
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Об этом он сообщил в Facebook.
"Этой ночью Россия снова ударила по нашим городам. Пострадали мирные люди, разрушены дома, нарушена критическая инфраструктура. Это еще раз доказывает, что для победы нам нужны дальнобойные возможности и снятие ограничений на удары по военным объектам врага.
Украина готовит свои ответы. Оружие собственного производства", - отметил министр.
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