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Историческая победа Левого Берега, дебютный гол Яремчука, характер ЛНЗ. Главные новости за 26 августа

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А также смерть экснаставника сборной Англии

Историческая победа Левого Берега, дебютный гол Яремчука, характер ЛНЗ. Главные новости за 26 августа

Фото пресслужби ФК "Лівий Берег

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для своих читателей главные новости за понедельник, 26 августа

Дебютная победа Левого Берега в УПЛ

В Киеве в четвертом туре УПЛ "Левый Берег" принимал "Черноморец". До этого тура киевляне очков не набирали и не забивали. Однако сегодня подопечные Первака смогли добиться своего. Победный мяч на 29-й минуте забил Андрей Якымив – 1:0. Отметим, что Андрей в свое время играл за одесситов.

Заря попрощалась с Ковалем

Юрий Коваль покинул пост наставника "Зари". Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, президент луганцев Евгений Геллер не стал ждать следующего матча своего клуба против "Оболони", и после разговора с Ковалем решил отпустить опытного специалиста. Отмечается, что исполнять обязанности главного тренера в "Заре" некоторое время снова будет Младен Бартулович.

Яремчук забил свой дебютный гол за Олимпиакос

В понедельник состоялся поединок "Олимпиакос" - "Каллитеи". Выступающий за хозяев матча Форвард Роман Яремчук вышел на замену на 69-й минуте, и уже на 77-й забил свой дебютный гол. Напомним, что в это межсезонье нападающий сборной Украины присоединился к "Олимпиакосу". Матч завершился победой команды украинца -2:1.

Волевая победа ЛНЗ

ЛНЗ в Черкассах в рамках четвертого тура УПЛ принимал "Карпаты". В первой половине встречи моментов почти не было, но гости смогли забить после стандарта. Ударом из-за пределов штрафной отличился Чачуа. Однако, после перерыва хозяева поля смогли забить дважды. Сначала шикарным ударом Пасич сравнял счет, а Яшари принес ЛНЗ победу – 2:1.

Минимальная победа Вереса

В Ковалевке местный "Колос" принимал ровенский "Верес". До этого тура обе команды не побеждали, поэтому результат выходил на первый план. Судьбу встречи решил эпизод, который случился на 54-й минуте. Три очка гостям принес Владислав Шарай – 0:1. Таким образом, дебютная в сезоне победа коллектива из Ровно.

Ушел из жизни экснаставник сборной Англии

Бывший тренер сборной Англии Свен-Йоран Эриксон умер в возрасте 76 лет.Напомним, в январе 2024 года шведский специалист заявил о том, что ему осталось жить максимум год из-за неоперабельного рака поджелудочной железы.

Кроме сборной Англии, Эрикссон больше всего запомнился работой с такими клубами, как "Манчестер Сити", "Лацио", "Сампдория", "Фиорентина", "Рома" и "Бенфика".

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