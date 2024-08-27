Историческая победа Левого Берега, дебютный гол Яремчука, характер ЛНЗ. Главные новости за 26 августа

UA-Футбол собрал для своих читателей главные новости за понедельник, 26 августа

В Киеве в четвертом туре УПЛ "Левый Берег" принимал "Черноморец". До этого тура киевляне очков не набирали и не забивали. Однако сегодня подопечные Первака смогли добиться своего. Победный мяч на 29-й минуте забил Андрей Якымив – 1:0. Отметим, что Андрей в свое время играл за одесситов.

Юрий Коваль покинул пост наставника "Зари". Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, президент луганцев Евгений Геллер не стал ждать следующего матча своего клуба против "Оболони", и после разговора с Ковалем решил отпустить опытного специалиста. Отмечается, что исполнять обязанности главного тренера в "Заре" некоторое время снова будет Младен Бартулович.

В понедельник состоялся поединок "Олимпиакос" - "Каллитеи". Выступающий за хозяев матча Форвард Роман Яремчук вышел на замену на 69-й минуте, и уже на 77-й забил свой дебютный гол. Напомним, что в это межсезонье нападающий сборной Украины присоединился к "Олимпиакосу". Матч завершился победой команды украинца -2:1.

ЛНЗ в Черкассах в рамках четвертого тура УПЛ принимал "Карпаты". В первой половине встречи моментов почти не было, но гости смогли забить после стандарта. Ударом из-за пределов штрафной отличился Чачуа. Однако, после перерыва хозяева поля смогли забить дважды. Сначала шикарным ударом Пасич сравнял счет, а Яшари принес ЛНЗ победу – 2:1.

В Ковалевке местный "Колос" принимал ровенский "Верес". До этого тура обе команды не побеждали, поэтому результат выходил на первый план. Судьбу встречи решил эпизод, который случился на 54-й минуте. Три очка гостям принес Владислав Шарай – 0:1. Таким образом, дебютная в сезоне победа коллектива из Ровно.

Бывший тренер сборной Англии Свен-Йоран Эриксон умер в возрасте 76 лет.Напомним, в январе 2024 года шведский специалист заявил о том, что ему осталось жить максимум год из-за неоперабельного рака поджелудочной железы.

Кроме сборной Англии, Эрикссон больше всего запомнился работой с такими клубами, как "Манчестер Сити", "Лацио", "Сампдория", "Фиорентина", "Рома" и "Бенфика".