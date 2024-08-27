Хет-трики Филиппова и Назаренко, шедевр Гуцуляка, пушка Калюжного и стена Механива. Символическая сборная 4-го тура УПЛ

Украинские клубы, несмотря на масштабный ракетный обстрел в последний игровой день, успешно провели 4-й тур родной УПЛ. Свой поединок, из-за подготовки к ответному матчу в заключительном раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов, не провело лишь киевское "Динамо". "Бело-синие" должны были сыграть против полтавской "Ворсклы".

В общем, наши команды порадовали болельщиков большим количеством голов. В частности, мы имели возможность увидеть в этот уик-энд сразу два хет-трика: по три гола в свой актив записали два Александра: Филлипов из "Александрии" и Назаренко из "Полесья".

Также было место сенсациям и победным камбэкам. Украшением этого тура и стал его центрального матч - между "Александрией" и действующим чемпионом в лице донецкого "Шахтера". "Горожане" пропустили дважды до экватора первого тайма, но в итоге добыли три зачетных балла.

К тому же, свои первые триумфы в этой кампании завоевали ровенский "Верес" и "Левый Берег". Для последних эта победа вообще стала первой в рамках элитного украинского дивизиона.

Поэтому, исходя из результатов и индивидуальных показателей, в символическую сборную 4-го тура УПЛ сезона 2024/25 вошли следующие футболисты:

Голкипер: Максим Механив ("Левый Берег") / Алексей Паламарчук ("Ингулец")

Да, первую победу для "аистов" в рамках чемпионата Украины принес гол Якимова. Однако, однозначно, именно страж ворот киевлян является MVP матча с одесским "Черноморцем". 27-летний Максим продемонстрировал роскошную реакцию в сразу нескольких эпизодах. Это касается, как и дальних выстрелов, так и игры на линии. Например, в одном из моментов Механив за пару секунд в упор парировал два мощных удара, когда игроки и тренерский штаб "моряков" уже буквально видели мяч в сетке.

Что касается Паламарчука, то Алексей выдал свой очередной мощный индивидуальный перформанс. 33-летний голкипер отразил сразу 10 ударов в створ ворот. Впрочем, в нашу символическую сборную включим именно Механива, поскольку он помог своей команде добыть исторический триумф.

Левый защитник: Иван Дибанго ("Кривбасс")

Камерунец частый гость подобных символических сборных. Особенно, если учитывать предыдущий сезон. В матче с "Ингульцом" криворожане не впечатляли, однако сам Иван отыграл добротно. Дибанго, уже традиционно для себя, прекрасно себя показывал в единоборствах и в контроле мяча.

Центральный защитник: Андрей Якимов ("Левый Берег")

Первый гол твоей команды в рамках УПЛ, который принес "Левому Берегу" дебютную победу. Что может быть лучше? Андрей классно сориентировался после суматохи в штрафной зоне и в касание прицельно пробил. Да и в целом, Якимов хорошо держал структуру при обороне своих ворот, что и вылилось в число "0" в графе пропущенных.

Центральный защитник: Семен Вовченко ("Верес")

У Семена довольно похожая история. Только Вовченко не забивал, а своей игрой помог ровенчанам в конце концов одержать первую победу в текущей кампании. 25-летний центрбек отыграл полный поединок против ковалевского "Колоса" и помог команде Олега Шандрука сохранить ворота "сухими".

Правый защитник: Дайко Ади (ЛНЗ)

Номинально албанец вышел в тройке центрбеков, хотя и эпизодами тяготел к правому флангу, и действовал по всему фронту оборонительной линии черкасчан. Поэтому смело ставим Дайко на фланг. Тем более, за подключение к атаке будет отвечать вышеупомянутый Дибанго, а Ади добавит надежности в защите и подчистит за партнерами, как он и это успешно делал в игре против львовских "Карпат".

Центральный полузащитник: Александр Пятов ("Ингулец")

Хавбек отметился красивым забитым мячом в первом тайме против самого бронзового призера в лице криворожского "Кривбасса". Этот гол на 6-й минуте и принес ничью для "Ингульца". В общем, Александр был очень активным, хотя и второй половине той встречи немножко выпал. Но Пятов обеспечил результат для своей команды, и это главное.

Центральный полузащитник: Иван Калюжный ("Александрия")

Чего только стоит дальний выстрел Ивана в матче с "Шахтером". Пушка с отскоком от стойки, красота! Этот забитый мяч Калюжного как раз и позволил установить паритет на табло, и помог подопечным Руслана Ротаня полноценно вернуться в игру против действующего чемпиона.

Правый вингер: Владислав Шарай ("Верес")

Единственный и победный гол в матче с "Колосом", который принес "Вересу" первую победу в очных противостояниях с ковалевцами аж с 2017-го года! И вообще, первый триумф в этой кампании чемпионата Украины. Причем гол классный. Шарай выполнил забег чуть ли не с центра поля, забежал в штрафную и пробил мимо вратаря. Уверенно включаем Владислава в нашу команду.

Левый вингер: Александр Назаренко ("Полесье")

Первый хет-трик в игровой карьере 24-летнего вингера, или три гола за 30 минут. Еще и какие! Назаренко по сути сделал результат игры против киевской "Оболони". В частности, вингер "волков" классно откликнулся на не менее классную подачу Гуцуляка и поразил ворота "пивоваров" головой. А после этого Александр выполнил еще два сольных рейда и по факту похоронил интригу во встрече против киевлян.

Атакующий полузащитник: Алексей Гуцуляк ("Полесье)

Маэстро. Что сделал новичок житомирян в поединке против той же "Оболони" - это надо было видеть. До экватора первого тайма Гуцуляк буквально в стиле Месси ходил по полю и сканировал оперативное пространство. После чего дважды включился в игру. И как включился! Сначала Алексей выполнил радиоуправляемую подачу на голову вышеупомянутому Назаренко. А позже в элегатном стиле накрутил двух оппонентов и как рукой положил мяч в дальний угол ворот Федоривского. Гуцуляк номинально действовал в качестве правого вингера, однако часто смещался в центр.

Форвард: Александр Филиппов ("Александрия")

Безусловно, это место в нашей команде за новичком "горожан". Хет-трик 31-летнего форварда помог команде Руслана Ротаня сначала установить паритет на табло в противостоянии с "Шахтером" Марино Пушича, а в итоге и совершить победный камбэк. По ходу матча с "горняками" Филиппов дважды поразил ворота Ризныка с игры и реализовал пенальти.

Главный тренер: Руслан Ротань ("Александрия")

Победный камбэк против "Шахтера" и лидерство в турнирной таблице. Что здесь еще нужно объяснять? Моральная поддержка, реакция на игру заменами и изменение формации при 0:2. Это все о тренерских задумках и работе Руслана Петровича в поединке против "горняков". Это и вылилось в максимальный результат "горожан" в начале этой кампании: 3 победы и 9 очков.

Запасные: Ледвий Дмитрий ("Рух"), Роман Дидык ("Рух"), Сергей Чоботенко ("Полесье"), Артем Смоляков ("Полесье"), Тейлор ("Полесье"), Жан По ("Кривбасс"), Кирилл Ковалец ("Александрия"), Геннадий Пасич (ЛНЗ), Мухаррем Яшари (ЛНЗ), Беззера ("Александрия"), Ярослав Карабин ("Рух"), Игорь Краснопир ("Рух"), Руслан Степанюк ("Верес"), Олег Кожушко ("Кривбасс"), Молло (ЛНЗ).