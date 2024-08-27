1280 оккупантов и 52 артсистемы. Генштаб обновил потери врага в войне
Потери РФ превысили 610 тысяч
Генштаб ЗСУ
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1280 оккупантов, а также кучу единиц российской боевой техники.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 610100 (+1280)
- танков - 8563 (+12)
- боевых бронированных машин - 16667 (+19)
- артиллерийских систем - 17495 (+52)
- РСЗО - 1173 (+1)
- средства ПВО - 937 (+0)
- самолетов - 367 (+0)
- вертолетов - 328 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14254 (+120),
- крылатые ракеты - 2547 (+103),
- корабли/катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 23613 (+58) ед,
- специальная техника - 2944 (+3)
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Яремчук забил свой дебютный гол за Олимпиакос. ВИДЕО
- УПЛ. ЛНЗ – Карпаты 2:1. Хозяева проявили характер
- Барселоне наконец удалось зарегистрировать свою звезду - СМИ
- УПЛ. Александрия - Шахтер 4:3. Видео голов и обзор матча
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн