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1280 оккупантов и 52 артсистемы. Генштаб обновил потери врага в войне

Общие новости

Потери РФ превысили 610 тысяч

1280 оккупантов и 52 артсистемы. Генштаб обновил потери врага в войне

Генштаб ЗСУ

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За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1280 оккупантов, а также кучу единиц российской боевой техники.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 610100 (+1280)
  • танков - 8563 (+12)
  • боевых бронированных машин - 16667 (+19)
  • артиллерийских систем - 17495 (+52)
  • РСЗО - 1173 (+1)
  • средства ПВО - 937 (+0)
  • самолетов - 367 (+0)
  • вертолетов - 328 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14254 (+120),
  • крылатые ракеты - 2547 (+103),
  • корабли/катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 23613 (+58) ед,
  • специальная техника - 2944 (+3)
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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