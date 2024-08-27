Ночью Силы ПВО сбили 5 крылатых ракет и 60 ударных беспилотников
Еще один массированный налет
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В ночь на 27 августа 2024 года радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и сопровождено 91 средство воздушного нападения противника.
Об этом сообщает командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.
Этой ночью оккупанты нанесли удар по Украине ракетами различных типов и ударными БпЛА:
- 3-мя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" (с самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Липецкой обл. - рф.);
- баллистической ракетой "Искандер-М" (из Крыма);
- крылатой ракетой "Искандер-К" (из Воронежской обл. - рф.);
- 5-ю крылатыми ракетами Х-101 (с бомбардировщиков Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской обл. - рф.);
- 81 ударным БпЛА типа "Shahed" (из Ейска и Курской обл. - рф.).
По состоянию на 9:00, в результате боевой работы противовоздушной обороной сбито:
- 5 крылатых ракет Х-101;
- 60 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136"
Десять вражеских беспилотников локально засечены (предположительно упали) на территории Украины, один пересек границу с Беларусью, еще около десяти находятся в воздушном пространстве Украины.
К отражению воздушного нападения противника привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Боевая работа велась в большинстве регионов страны: в Киевской, Хмельницкой, Ровенской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Хмельницкой, Харьковской, Днепропетровской областях.
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