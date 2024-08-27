Ночью Силы ПВО сбили 5 крылатых ракет и 60 ударных беспилотников

В ночь на 27 августа 2024 года радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и сопровождено 91 средство воздушного нападения противника.

Об этом сообщает командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.

Этой ночью оккупанты нанесли удар по Украине ракетами различных типов и ударными БпЛА:

- 3-мя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" (с самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Липецкой обл. - рф.);

- баллистической ракетой "Искандер-М" (из Крыма);

- крылатой ракетой "Искандер-К" (из Воронежской обл. - рф.);

- 5-ю крылатыми ракетами Х-101 (с бомбардировщиков Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской обл. - рф.);

- 81 ударным БпЛА типа "Shahed" (из Ейска и Курской обл. - рф.).

По состоянию на 9:00, в результате боевой работы противовоздушной обороной сбито:

- 5 крылатых ракет Х-101;

- 60 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136"

Десять вражеских беспилотников локально засечены (предположительно упали) на территории Украины, один пересек границу с Беларусью, еще около десяти находятся в воздушном пространстве Украины.

К отражению воздушного нападения противника привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Боевая работа велась в большинстве регионов страны: в Киевской, Хмельницкой, Ровенской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Хмельницкой, Харьковской, Днепропетровской областях.