Четверо погибших и 16 пострадавших. Зеленский показал последствия ночного удара

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную российскую атаку, во время которой погибли 4 человека, еще 16 - получили ранения. Об этом он сообщил в Telegram.

"Продолжается спасательная операция на местах попаданий и падений обломков в областях Украины, которые были этой ночью под российской атакой. Все службы привлечены, происходит разбор завалов.

К сожалению, несмотря на результативную работу нашей противовоздушной обороны, четыре человека погибли и 16 пострадали. Мои соболезнования родным и близким погибших.

Всего враг применил против мирного населения и инфраструктуры более 90 воздушных целей: 81 «шахед», а также крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты.

Обязательно ответим России на этот и все другие удары. Нельзя безнаказанно совершать преступления против человечности", - заявил Зеленский.