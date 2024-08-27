  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Четверо погибших и 16 пострадавших. Зеленский показал последствия ночного удара
В тренде

Четверо погибших и 16 пострадавших. Зеленский показал последствия ночного удара

Общие новости

Последствия налета

Четверо погибших и 16 пострадавших. Зеленский показал последствия ночного удара

ДСНС

Новина українською

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную российскую атаку, во время которой погибли 4 человека, еще 16 - получили ранения. Об этом он сообщил в Telegram.

"Продолжается спасательная операция на местах попаданий и падений обломков в областях Украины, которые были этой ночью под российской атакой. Все службы привлечены, происходит разбор завалов.

К сожалению, несмотря на результативную работу нашей противовоздушной обороны, четыре человека погибли и 16 пострадали. Мои соболезнования родным и близким погибших.

Всего враг применил против мирного населения и инфраструктуры более 90 воздушных целей: 81 «шахед», а также крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты.

Обязательно ответим России на этот и все другие удары. Нельзя безнаказанно совершать преступления против человечности", - заявил Зеленский.

Напомним, 27 августа россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В гостинице "Аврора", где находились на момент попадания много людей, погибли мужчина и женщина. Также есть раненые. Одна женщина находится в больнице в тяжелом состоянии. Госпитализирован и 37-летний мужчина в средней тяжести.

По теме
yellow-arrow
Зальцбург – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча квалификации Лиги чемпионов
yellow-arrow
Ночью Силы ПВО сбили 5 крылатых ракет и 60 ударных беспилотников
yellow-arrow
Хет-трики Филиппова и Назаренко, шедевр Гуцуляка, пушка Калюжного и стена Механива. Символическая сборная 4-го тура УПЛ
Владимир Зеленский война с россией ракетная атака БПЛА
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости