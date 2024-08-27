Четверо погибших и 16 пострадавших. Зеленский показал последствия ночного удара
Последствия налета
ДСНС
Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную российскую атаку, во время которой погибли 4 человека, еще 16 - получили ранения. Об этом он сообщил в Telegram.
"Продолжается спасательная операция на местах попаданий и падений обломков в областях Украины, которые были этой ночью под российской атакой. Все службы привлечены, происходит разбор завалов.
К сожалению, несмотря на результативную работу нашей противовоздушной обороны, четыре человека погибли и 16 пострадали. Мои соболезнования родным и близким погибших.
Всего враг применил против мирного населения и инфраструктуры более 90 воздушных целей: 81 «шахед», а также крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты.
Обязательно ответим России на этот и все другие удары. Нельзя безнаказанно совершать преступления против человечности", - заявил Зеленский.
Напомним, 27 августа россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В гостинице "Аврора", где находились на момент попадания много людей, погибли мужчина и женщина. Также есть раненые. Одна женщина находится в больнице в тяжелом состоянии. Госпитализирован и 37-летний мужчина в средней тяжести.
Популярное сейчас
- Есть ли сюрпризы? Ребров назвал заявку сборной Украины на сентябрськие матчи Лиги наций
- Историческая победа Левого Берега, дебютный гол Яремчука, характер ЛНЗ. Главные новости за 26 августа
- Мощный апгрейд. Лунин получил золотую карточку в EA FC 25
- Милевский: Я просил у Судакова футболку, а он говорит: "После матча с Александрией она тебе еще нужна?"
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО