Россия впервые атаковала украинскую энергетику кассетными боеприпасами - Шмыгаль
Враг предпринимает более увиденные попытки выбить энергетику
Getty Images/Global Images Ukraine
Россия атаковала украинские объекты энергетики кассетными боеприпасами во время обстрела 26 августа. Об этом во время форума "Украина 2024. Независимость" заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "Вчера состоялись первые атаки ракетами с кассетными боеприпасами, которыми атаковали наши распределительные подстанции, это были десятки ракет. Мы из десятка ударов вчера потеряли очень небольшое количество нашего оборудования", - сказал Шмыгаль. Утром 26 августа российские оккупанты совершили одну из самых массированных воздушных атак по Украине с начала полномасштабного вторжения. В частности, враг выпустил 236 средств поражения. Силами и средствами противовоздушной обороны сбито 102 ракеты и 99 ударных БпЛА.
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Источник:Youtube
Опубликовал: Александр Бураков
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