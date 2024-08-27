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Россия впервые атаковала украинскую энергетику кассетными боеприпасами - Шмыгаль

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Враг предпринимает более увиденные попытки выбить энергетику

Россия впервые атаковала украинскую энергетику кассетными боеприпасами - Шмыгаль

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Россия атаковала украинские объекты энергетики кассетными боеприпасами во время обстрела 26 августа.

Об этом во время форума "Украина 2024. Независимость" заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Вчера состоялись первые атаки ракетами с кассетными боеприпасами, которыми атаковали наши распределительные подстанции, это были десятки ракет.

Мы из десятка ударов вчера потеряли очень небольшое количество нашего оборудования", - сказал Шмыгаль.

Утром 26 августа российские оккупанты совершили одну из самых массированных воздушных атак по Украине с начала полномасштабного вторжения. В частности, враг выпустил 236 средств поражения. Силами и средствами противовоздушной обороны сбито 102 ракеты и 99 ударных БпЛА.
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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