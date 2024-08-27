100 населенных пунктов и почти 600 пленных - Сырский раскрыл подробности операции на Курщине
Продвижение продолжается
Ukraine World news
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в Курской области украинские войска взяли под контроль 100 населенных пунктов - 1294 квадратных километра.
Об этом он сообщил во время форума "Украина 2024. Независимость".
"Мы продолжаем продвигаться вперед. На сегодня взято под контроль 1294 квадратных километра, 100 населенных пунктов, в плен взято 594 военнослужащих ВС РФ.
Главком также заявил, что одной из задач операции на Курском направлении было отвлечение войск РФ с мест, в частности с Покровского, Кураховского направлений.
По его словам, сейчас Россия перебросила в Курскую область с других направлений около 30 тысяч своих военных.
Ситуацию на Покровском направлении Сырский назвал как сложную. Впрочем, продвижение врагу дается очень дорогой ценой.
"Ежедневно на этом направлении в среднем наши воины обезвреживают 300 захватчиков, активно ведутся работы по ежедневному оборудованию наших позиций и рубежей обороны", - отметил он.
В начале августа Украина начала наступление в Курской области. Президент Владимир Зеленский заявил, что эта операция стала самой большой инвестицией в процесс освобождения украинцев из российского плена.
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