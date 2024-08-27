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Кривбасс - об обстреле Кривого Рога: Нет более или менее безопасных мест, война в каждом городе

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Российские оккупанты ударили по Кривому Рогу

Кривбасс - об обстреле Кривого Рога: Нет более или менее безопасных мест, война в каждом городе

Фото: ДСНС

Новина українською

Пресс-служба "Кривбасса" отреагировала на ракетный удар российской армии по гостинице "Аврора" в Кривом Роге. В результате удара погибли два человека, еще пять получили травмы разной степени тяжести.

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"27 августа 2024 года. Еще один террористический акт россии, направленный на гражданское население Кривого Рога. Еще одна ракета, направленная против обычных людей, еще одна рана на сердце нашего города...

Эти два дня рашисты, как никогда раньше, атаковали всю нашу страну. Надеемся, этого достаточно, чтобы наконец понять, что война не где-то там... война в каждом уголке и касается каждого. Нет более или менее "безопасных" мест... война в каждом городе, в каждом доме, в каждой семье. Но "Кривбасс" - сильный! "Кривбасс" - храбрый! "Кривбасс" победит любого врага!

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Мы и в дальнейшем будем жить, тренироваться и играть в родном городе. Здесь живут наши семьи, наши друзья и знакомые, работает Академия ФК "Кривбасс", в которой ежедневно занимается почти 1000 детей. Мы остаемся вместе с криворожанами, вместе с теми, кто нашел в нашем городе временный приют, вместе с семьями наших защитников и защитниц, которые сейчас защищают нашу страну, вместе с теми, чьи сыновья и дочери отдали самое ценное за нашу свободу и независимость. Вечная слава нашим Героям и слава Украине", - говорится в заявлении клуба.

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Кривбасс (Кривой Рог) война с россией
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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