Зеленский заявил, что Украина успешно испытала свою первую баллистическую ракету

Украина провела успешное испытание первой отечественной баллистической ракеты.

Читайте также В Кремле заявили, что тема переговоров с Украиной сейчас потеряла свою актуальность

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на форуме "Украина 2024.Независимость", передает Цензор.НЕТ.

Было испытание положительное первой украинской баллистической ракеты. И я с этим поздравляю наш оборонно-промышленный комплекс", - отметил он.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Зеленский заявил, что не может раскрывать детали об этой ракете.

Президент также отметил, что колебался, стоит ли сообщать эту информацию.

"Думал, что рано об этом говорить. Но хотел, чтобы была оценка обществом людей, которые 24/7 работают на оборонных предприятиях", - добавил глава государства. Источник: