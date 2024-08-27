Зеленский заявил, что Украина успешно испытала свою первую баллистическую ракету
Но пока что без подробностей
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Украина провела успешное испытание первой отечественной баллистической ракеты.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил на форуме "Украина 2024.Независимость", передает Цензор.НЕТ.
Было испытание положительное первой украинской баллистической ракеты. И я с этим поздравляю наш оборонно-промышленный комплекс", - отметил он.
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Зеленский заявил, что не может раскрывать детали об этой ракете.
Президент также отметил, что колебался, стоит ли сообщать эту информацию.
"Думал, что рано об этом говорить. Но хотел, чтобы была оценка обществом людей, которые 24/7 работают на оборонных предприятиях", - добавил глава государства. Источник:
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