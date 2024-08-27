Зеленский: В сентября план победы предоставлю Байдену - от него зависит успех этого плана
Президент Украины заявляет, что в скором времени план победы будет готов
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Президент Владимир Зеленский заявил, что подготовленный план победы Украины, который включает в себя различные направления, он представит президенту США Джо Байдену в сентябре, а также передаст его кандидатам в президенты США.
Об этом Зеленский сообщил во время общения с журналистами, передает "Украинская правда".
"План победы Украины. Я не уверен, что все могу сказать. Одно из направлений, часть которого уже сделана, это Курщина. Второе – это стратегическое место Украины в инфраструктуре безопасности мира. Третье направление – это мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем. И четвертое направление – экономическое. Обо всем этом подробно говорить не буду. План подготовлен.
Будет справедливо, если я сначала представлю этот план президенту США. От него зависит успех этого плана, дадут нам то, что в этом плане, или не дадут... и я думаю в сентябре представлю этот план ему на встрече. И я думаю, что будет правильно передать этот план как Камале Харрис, так и Дональду Трампу. Потому что мы не знаем, кто будет президентом США. А выполнить этот план очень хочется", - сказал Зеленский.
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