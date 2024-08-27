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Зеленский: В сентября план победы предоставлю Байдену - от него зависит успех этого плана

Общие новости

Президент Украины заявляет, что в скором времени план победы будет готов

Зеленский: В сентября план победы предоставлю Байдену - от него зависит успех этого плана

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский заявил, что подготовленный план победы Украины, который включает в себя различные направления, он представит президенту США Джо Байдену в сентябре, а также передаст его кандидатам в президенты США.

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Об этом Зеленский сообщил во время общения с журналистами, передает "Украинская правда".

"План победы Украины. Я не уверен, что все могу сказать. Одно из направлений, часть которого уже сделана, это Курщина. Второе – это стратегическое место Украины в инфраструктуре безопасности мира. Третье направление – это мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем. И четвертое направление – экономическое. Обо всем этом подробно говорить не буду. План подготовлен.

Будет справедливо, если я сначала представлю этот план президенту США. От него зависит успех этого плана, дадут нам то, что в этом плане, или не дадут... и я думаю в сентябре представлю этот план ему на встрече. И я думаю, что будет правильно передать этот план как Камале Харрис, так и Дональду Трампу. Потому что мы не знаем, кто будет президентом США. А выполнить этот план очень хочется", - сказал Зеленский.

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Комментарии
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Море23 (Одесса)
27.08.2024 в 17:11
Тоесть он не скрывает что Байден его начальник ? Я уж не говорю про то что Байден врятли что то поймет в своем возрасте
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Комментарии 2
Море23 (Одесса)
27.08.2024 в 17:11
Тоесть он не скрывает что Байден его начальник ? Я уж не говорю про то что Байден врятли что то поймет в своем возрасте
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2
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
27.08.2024 в 17:40
.де.бі.л ти ка.тса.пура... Байден - наш партнер і без допомоги зброєю та боєприпасами від наших партнерів, ми будемо воювати з лишньохромосомними нелюдами палками та камінням... А на рахунок віку... то ти ж в своєму віці т не розумієш, що правильно буде "вряд ли" а не "врятли"...
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