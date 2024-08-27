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Зеленский рассказал, что Татаров с Малюком "убивали чеченцев в Киеве"

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Так президент ответил на вопрос об эффективности своего офиса

Зеленский рассказал, что Татаров с Малюком "убивали чеченцев в Киеве"

скріншот

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос "Украинской правды" об эффективности команды ОП и просьбу оценить работу, в частности заместителя председателя ОП Олега Татарова, ответил, что тот вместе с нынешним главой СБУ Василием Малюком убивал чеченцев в Киеве.

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Зеленский рассказал, что ранее во время "оффрека" рассказывал журналистам информацию о Татарове, которую знают "и Соединенные Штаты Америки и все".

"Что касается Татарова... на оффреке, я сказал вам о Татарове. Я повторю. Это знают и Соединенные Штаты и все. Олег Татаров вместе с Василием Малюком убивали чеченцев в Украине в Киеве, пока вы здесь не были.

Мало? Выгнать его, чтобы его убили русские?", - сказал Зеленский.

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