Зеленский рассказал, что Татаров с Малюком "убивали чеченцев в Киеве"
Так президент ответил на вопрос об эффективности своего офиса
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Президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос "Украинской правды" об эффективности команды ОП и просьбу оценить работу, в частности заместителя председателя ОП Олега Татарова, ответил, что тот вместе с нынешним главой СБУ Василием Малюком убивал чеченцев в Киеве.
Зеленский рассказал, что ранее во время "оффрека" рассказывал журналистам информацию о Татарове, которую знают "и Соединенные Штаты Америки и все".
"Что касается Татарова... на оффреке, я сказал вам о Татарове. Я повторю. Это знают и Соединенные Штаты и все. Олег Татаров вместе с Василием Малюком убивали чеченцев в Украине в Киеве, пока вы здесь не были.
Мало? Выгнать его, чтобы его убили русские?", - сказал Зеленский.
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