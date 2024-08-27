Пятенко: Среди русских хватает адекватных людей, которые выступают против войны

Главный тренер женской сборной Украины и женской команды "Металлиста 1925" Владимир Пятенко высказался о белорусах и россиянах, которые не поддерживают войну в Украине.

– В начале войны вы, описывая свое отношение к белорусам, говорили, что не разделяете людей по национальности и гражданству. Для вас есть нормальный человек и ненормальный.

– Со временем мнение не поменялось. Повторюсь, как я должен относиться к белорусу, который против войны? И понятно, что я буду думать о тех, кто поддерживает власть Беларуси и то, что с территории страны летели ракеты в Украину.

– Многие белорусы поддерживали вас после начала войны?

– Хватает. Но я общаюсь только с теми, кто выехал за границу, естественно, они меня понимают и поддерживают.

Вообще, больше чем уверен, что адекватность не касается национальности. Тут нужно говорить об уме, понимании ситуации. В Украине тоже есть люди, которые сдают данные русским, наводят артиллерию на разные объекты. Это предатели. И хоть они украинцы, как к ним относиться?

Верю и вижу, что и среди русских хватает адекватных людей, которые понимают реальность, выступают против войны. Тот же [футбольный блогер] Евгений Савин, как понимаю, уехал из России как раз из-за того, что против войны. Россиянин, но адекватный. Так что, повторюсь, я не разделяю людей по национальности, мне важнее адекватность.