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Пятенко: Среди русских хватает адекватных людей, которые выступают против войны

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Не национальность главное, а адекватность

Пятенко: Среди русских хватает адекватных людей, которые выступают против войны

Фото: прес-служба УАФ

Новина українською

Главный тренер женской сборной Украины и женской команды "Металлиста 1925" Владимир Пятенко высказался о белорусах и россиянах, которые не поддерживают войну в Украине.

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– В начале войны вы, описывая свое отношение к белорусам, говорили, что не разделяете людей по национальности и гражданству. Для вас есть нормальный человек и ненормальный.

– Со временем мнение не поменялось. Повторюсь, как я должен относиться к белорусу, который против войны? И понятно, что я буду думать о тех, кто поддерживает власть Беларуси и то, что с территории страны летели ракеты в Украину.

– Многие белорусы поддерживали вас после начала войны?

– Хватает. Но я общаюсь только с теми, кто выехал за границу, естественно, они меня понимают и поддерживают.

Вообще, больше чем уверен, что адекватность не касается национальности. Тут нужно говорить об уме, понимании ситуации. В Украине тоже есть люди, которые сдают данные русским, наводят артиллерию на разные объекты. Это предатели. И хоть они украинцы, как к ним относиться?

Верю и вижу, что и среди русских хватает адекватных людей, которые понимают реальность, выступают против войны. Тот же [футбольный блогер] Евгений Савин, как понимаю, уехал из России как раз из-за того, что против войны. Россиянин, но адекватный. Так что, повторюсь, я не разделяю людей по национальности, мне важнее адекватность.

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Источник:
Трибуна Белорусь
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Dr. House (Поділля)
27.08.2024 в 20:05
Не пиз@ди, гнида
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Комментарии 2
Dr. House (Поділля)
27.08.2024 в 20:05
Не пиз@ди, гнида
Ответить
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mykolay (c.Озерна)
27.08.2024 в 20:01
І де він бачить " адекватних росіян" , особливо в спорті. Що Євген Савін засудив рашистів? Мабуть у самого "рильце в пушку" !!!
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