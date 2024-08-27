Бывший боксер "Украинских атаманов" Денис Ящук погиб на войне с Россией
Денис известен выступлениями за сборную Украины и команду "Украинских атаманов"
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Бывший боксер сборной Украины Денис Ящук погиб на войне с Россией.
Ящук выступал в весовой категории до 52 кг. Он был мастером спорта международного класса, известен выступлениями за сборную Украины и команду "Украинских атаманов".
Спортсмен был воспитанником боксерского клуба "Максим" в Нетешине Хмельницкой области.
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Источник:Luckypunch
Опубликовал: Михаил Черныш
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