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Бывший боксер "Украинских атаманов" Денис Ящук погиб на войне с Россией

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Денис известен выступлениями за сборную Украины и команду "Украинских атаманов"

Бывший боксер "Украинских атаманов" Денис Ящук погиб на войне с Россией

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Бывший боксер сборной Украины Денис Ящук погиб на войне с Россией.

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Ящук выступал в весовой категории до 52 кг. Он был мастером спорта международного класса, известен выступлениями за сборную Украины и команду "Украинских атаманов".

Спортсмен был воспитанником боксерского клуба "Максим" в Нетешине Хмельницкой области.

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Источник:
Luckypunch
Опубликовал: Михаил Черныш
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