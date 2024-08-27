Георгий Судаков посетил Национальный институт рака в Киеве. ФОТО. ВИДЕО
Футболист поддержал детей и вручил им подарки
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Хавбек "
Георгий встретился с мальчиками, прошли курс лечения высокодозовой химиотерапии с аутологической трансплантацией стволовых клеток, пообщался с детьми и вручил им подарки.
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