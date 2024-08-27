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Георгий Судаков посетил Национальный институт рака в Киеве. ФОТО. ВИДЕО

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Футболист поддержал детей и вручил им подарки

Георгий Судаков посетил Национальный институт рака в Киеве. ФОТО. ВИДЕО

instagram.com/fcshakhtar

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Хавбек "Шахтера" Георгий Судаков посетил Национальный институт рака, где встретился с детьми, которые проходят там курс лечения.

Георгий встретился с мальчиками, прошли курс лечения высокодозовой химиотерапии с аутологической трансплантацией стволовых клеток, пообщался с детьми и вручил им подарки.

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