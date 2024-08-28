Минус 1090 оккупантов. Генштаб назвал обновлённые российские потери
Получилось выбить систему ПВО и самолет
Генштаб ЗСУ
За минувшие сутки во время боевых действий на фронте Силы обороны уничтожили 1090 российских военных, а также 5 танков, 27 артсистем и 1 самолет.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 28.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 611 190 (+1090),
- танков – 8 568 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 16 681 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 17 522 (+27) ед,
- РСЗО – 1174 (+1) ед,
- средств ПВО – 938 (+1) ед,
- самолетов – 368 (+1) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 398 (+94) ед,
- крылатых ракет – 2 553 (+6) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 23 654 (+41) ед,
- специальной техники – 2 950 (+6) ед.
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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