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Динамо вылетело из ЛЧ, Ребров назвал состав сборной, Барса не ошибается. Главные новости за 27 августа

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Киевляне очень старались, не смогли

Динамо вылетело из ЛЧ, Ребров назвал состав сборной, Барса не ошибается. Главные новости за 27 августа

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Christian Bruna

UA-Футбол
Новина українською

“Динамо” не проиграло, но покинуло ЛЧ

Киевляне сыграли с "РБ Зальцбург" вничью 1:1 на его поле, но этого не хватило для успеха, ведь в первом матче австрийцы победили 2:0. При этом рисунок и качество игры команды Шовковского, скорее, понравились, чем разочаровали. В ЛЕ должно быть интересно.

Ребров назвал состав сборной Украины на сентябрьские матчи

В сентябре нашим играть матчи Лиги наций против Чехии и Албании, и Сергей Ребров выбрал на эти игры 26 игроков, не считая резерва. По сравнению с Евро в составе появились Владислав Кабаев и Александр Пихаленок — оба здорово начали сезон в "Динамо".

Остальная ЛЧ: "Спарта" и "Янг Бойз" сыграют в группах

"Спарта" не оставила никаких шансов шведскому "Мальме" - 2:0 дома и 2:0 на выезде. В то же время "Янг Бойз" встречался с переполненным престарелыми звездами "Галатасараем", и его успех против Икарди, Торрейры, Зийеша, Мертенса и компании можно назвать сенсацией.

"Барселона" возглавила таблицу Ла Лиги, победив "Райо Вальекано"

Каталонцы опять пропустили первыми, но проявили характер и добыли третью кряду победу со счетом 2:1. Это лучший показатель в Испании — все остальные уже ошибались. Ну, и отмечаем голевой дебют от 55-миллионного Дани Ольмо.

Трансферы дня: Канселу — в Саудовской Аравии, Мамардашвили — в "Ливерпуле"

23-летний грузинский голкипер стал звездой Евро-2024, и "Ливерпуль" подписал с ним долгосрочный контракт, но на этот сезон оставил в аренде в "Валенсии". Касательно Жоау Канселу, то за него "Аль-Хилаль" заплатил "Ман Сити" 25 млн, контракт на 3 сезона.

Войцех Щесный объявил о завершении карьеры

34-летний поляк решил завязывать после ухода с "Ювентуса". Всего за карьеру он отыграл 548 матчей за "Старую синьору", "Арсенал", "Брентфорд", "Рому" и сборную Польши, из которых 210 - "на ноль". При этом жена Щесного — украинка, и он поддержал Украину после российского вторжения.

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