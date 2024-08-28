Цыганык назвал человека, который сломал карьеру Коваленко: Это самый большой аферист в истории Шахтера
Журналист считает, что за этим стоит глава селекции
Игорь Цыганык высказал свое мнение по поводу реализации Виктора Коваленко.
“Его [Виктора] сломали, потому что взяли других футболистов. Пришел Боту, стал рассказывать, что нужно и не нужно делать, кого ставить и не ставить. Я считаю, что это величайший аферист истории "Шахтера".
"Коваленко – это хороший футболист, который может играть на высоком уровне. Я бы даже не исключал его из сборной Украины. Он дает очень большой объем, поэтому я думаю, что он будет востребован в Серии А.
Гасперини от многих отказывается, он очень специфический тренер и об этом говорил Малиновский, что у него есть свои нюансы. Но я думаю, что Витя будет иметь хорошую карьеру", – заявил журналист.
Летом Коваленко вернулся в "Аталанту", но в заявку на матчи его не включают.
Популярное сейчас
- Вылет, за который не стыдно. Зальцбург – Динамо 1:1. Видео голов и обзор матча
- Сербский Партизан арендует защитника Шахтера
- КДК УАФ провел расследование по матчу Динамо - Минай, который подозревался в договорном характере
- "Один из самых больших ударов". Зеленский назвал количество ракет и БПЛА, которыми рф атаковала Украину
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО