Цыганык назвал человека, который сломал карьеру Коваленко: Это самый большой аферист в истории Шахтера

Игорь Цыганык высказал свое мнение по поводу реализации Виктора Коваленко.

“Его [Виктора] сломали, потому что взяли других футболистов. Пришел Боту, стал рассказывать, что нужно и не нужно делать, кого ставить и не ставить. Я считаю, что это величайший аферист истории "Шахтера".

"Коваленко – это хороший футболист, который может играть на высоком уровне. Я бы даже не исключал его из сборной Украины. Он дает очень большой объем, поэтому я думаю, что он будет востребован в Серии А.

Гасперини от многих отказывается, он очень специфический тренер и об этом говорил Малиновский, что у него есть свои нюансы. Но я думаю, что Витя будет иметь хорошую карьеру", – заявил журналист.