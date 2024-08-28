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Цыганык назвал человека, который сломал карьеру Коваленко: Это самый большой аферист в истории Шахтера

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Журналист считает, что за этим стоит глава селекции

Цыганык назвал человека, который сломал карьеру Коваленко: Это самый большой аферист в истории Шахтера

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Игорь Цыганык высказал свое мнение по поводу реализации Виктора Коваленко.

“Его [Виктора] сломали, потому что взяли других футболистов. Пришел Боту, стал рассказывать, что нужно и не нужно делать, кого ставить и не ставить. Я считаю, что это величайший аферист истории "Шахтера".

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"Коваленко – это хороший футболист, который может играть на высоком уровне. Я бы даже не исключал его из сборной Украины. Он дает очень большой объем, поэтому я думаю, что он будет востребован в Серии А.

Гасперини от многих отказывается, он очень специфический тренер и об этом говорил Малиновский, что у него есть свои нюансы. Но я думаю, что Витя будет иметь хорошую карьеру", – заявил журналист.

Летом Коваленко вернулся в "Аталанту", но в заявку на матчи его не включают.

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Источник:
Ігор Циганик
Опубликовал: Александр Симченко
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