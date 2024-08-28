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В сети появилось видео херсонского стадиона Кристалл, страдающего от обстрелов

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Объект инфраструктуры построили в 1962 году

В сети появилось видео херсонского стадиона Кристалл, страдающего от обстрелов

Фото - Євгеній Ігнатьєв / Аерозйомка у Херсоні

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Стадион принимал не только матчи футбольных соревнований, но и концерты, и праздничные мероприятия.

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До середины сезона Второй лиги 2021/22 на этом поле выступал местный "Кристалл". В 2022 году коллектив расформировали и третий раз во времена Независимости лишили профессионального статуса.

В клубе воспитали немало спортсменов, достойно представлявших Херсонскую область. Среди них Юрий Максимов, Александр Головко, Сергей Третьяк, Юрий Бондаренко, Юрий Мартынов, Владимир Роговский и другие. Стадион пережил немало событий и трансформаций, но всегда оставался живым сердцем спортивной и культурной жизни города.

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Кристалл (Херсон)
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Источник:
Херсонська обласна асоціація футболу
Опубликовал: Александр Симченко
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