В сети появилось видео херсонского стадиона Кристалл, страдающего от обстрелов
Объект инфраструктуры построили в 1962 году
Фото - Євгеній Ігнатьєв / Аерозйомка у Херсоні
Стадион принимал не только матчи футбольных соревнований, но и концерты, и праздничные мероприятия.
До середины сезона Второй лиги 2021/22 на этом поле выступал местный "Кристалл". В 2022 году коллектив расформировали и третий раз во времена Независимости лишили профессионального статуса.
В клубе воспитали немало спортсменов, достойно представлявших Херсонскую область. Среди них Юрий Максимов, Александр Головко, Сергей Третьяк, Юрий Бондаренко, Юрий Мартынов, Владимир Роговский и другие. Стадион пережил немало событий и трансформаций, но всегда оставался живым сердцем спортивной и культурной жизни города.
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