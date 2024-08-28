Украинские военные сбили вражеский штурмовик Су-25
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Повітряне командування Південь
Зенитники Вооруженных сил на Краматорском направлении из ПЗРК сбили штурмовик россиян Су-25. Об этом сообщают телеграмм-каналы "Хортицкий ветер" и канал "28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода". "На Краматорском направлении наши военные сбили российский самолет Су-25, который пытался вести обстрелы позиций подразделений Сил обороны", - говорится в сообщении. Бойцы 28-й омбр добавили, что судьба экипажа российского самолета пока неизвестна.
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Источник:Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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