ВСУ атаковали очередную нефтебазу в Ростовской области - СМИ
Пролетарск 2.0?
Sasha Maslov
Беспилотники атаковали Глубокинскую нефтебазу в Каменском районе Ростовской области.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
В частности канал SHOT написал, что звуки мощных взрывов раздались над областью примерно в 02:45 ночи. Примерно в это время взрывы слышали жители Новошахтинска, Аксая и западной части Ростова.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил, что в воздушном пространстве региона были замечены дроны.
"Около 03:00 ночи в Ростовской области сбиты 4 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется", - написал Голубев, не уточнив, были ли это все дроны, или есть не сбитые.
Позже ASTRA сообщила, что БПЛА атаковали две нефтебазы в Ростовской области, вызвав пожар на комбинате "Атлас".
Нефтебаза принадлежит Федеральному агентству по Государственным резервам и непосредственно использовалась для снабжения оккупационной армии топливом.
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