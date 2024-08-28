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ВСУ атаковали очередную нефтебазу в Ростовской области - СМИ

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ВСУ атаковали очередную нефтебазу в Ростовской области - СМИ

Sasha Maslov

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Беспилотники атаковали Глубокинскую нефтебазу в Каменском районе Ростовской области.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

В частности канал SHOT написал, что звуки мощных взрывов раздались над областью примерно в 02:45 ночи. Примерно в это время взрывы слышали жители Новошахтинска, Аксая и западной части Ростова.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил, что в воздушном пространстве региона были замечены дроны.

"Около 03:00 ночи в Ростовской области сбиты 4 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется", - написал Голубев, не уточнив, были ли это все дроны, или есть не сбитые.

Позже ASTRA сообщила, что БПЛА атаковали две нефтебазы в Ростовской области, вызвав пожар на комбинате "Атлас".

Нефтебаза принадлежит Федеральному агентству по Государственным резервам и непосредственно использовалась для снабжения оккупационной армии топливом.

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