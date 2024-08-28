Впервые дроны атаковали Кировскую область России - есть попадания по складу нефтепродуктов
Беспилотник пролетел более тысячи километров
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В России в Кировской области беспилотники атаковали емкость для хранения нефтепродуктов в городе Котельнич.
Об этом сообщил губернатор Александр Соколов. По его словам, жертв и возгорания нет.
По данным Telegram-канала Baza, это первая атака на регион. Сообщается, что два дрона атаковали склад с нефтепродуктами на комбинате Вятка: один из них ударил в крышку резервуара, второй беспилотник попал в пустую цистерну.
Кировская область граничит с Казанью, где российские власти утром 28 августа закрывали аэропорт из-за атаки БПЛА.
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Источник:Baza
Опубликовал: Александр Бураков
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