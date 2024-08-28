  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Впервые дроны атаковали Кировскую область России - есть попадания по складу нефтепродуктов
В тренде

Впервые дроны атаковали Кировскую область России - есть попадания по складу нефтепродуктов

Общие новости

Беспилотник пролетел более тысячи километров

Впервые дроны атаковали Кировскую область России - есть попадания по складу нефтепродуктов

скріншот

Новина українською

В России в Кировской области беспилотники атаковали емкость для хранения нефтепродуктов в городе Котельнич.

Об этом сообщил губернатор Александр Соколов. По его словам, жертв и возгорания нет.

По данным Telegram-канала Baza, это первая атака на регион. Сообщается, что два дрона атаковали склад с нефтепродуктами на комбинате Вятка: один из них ударил в крышку резервуара, второй беспилотник попал в пустую цистерну.

Кировская область граничит с Казанью, где российские власти утром 28 августа закрывали аэропорт из-за атаки БПЛА.

По теме
yellow-arrow
ВСУ атаковали очередную нефтебазу в Ростовской области - СМИ
yellow-arrow
Бетис – Кривбасс. АУДИО онлайн трансляция матча квалификации Лиги конференций
yellow-arrow
"Пришлось подрожать и потерпеть". Зальцбург - Динамо. Обзор послематчевой австрийской прессы
бавовна нефтебаза война с россией БПЛА
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Baza
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости