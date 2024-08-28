Впервые дроны атаковали Кировскую область России - есть попадания по складу нефтепродуктов

В России в Кировской области беспилотники атаковали емкость для хранения нефтепродуктов в городе Котельнич.



Об этом сообщил губернатор Александр Соколов. По его словам, жертв и возгорания нет.



По данным Telegram-канала Baza, это первая атака на регион. Сообщается, что два дрона атаковали склад с нефтепродуктами на комбинате Вятка: один из них ударил в крышку резервуара, второй беспилотник попал в пустую цистерну.



Кировская область граничит с Казанью, где российские власти утром 28 августа закрывали аэропорт из-за атаки БПЛА.