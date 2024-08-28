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Враг атаковал все украинские ГЭС - Укргидроэнерго

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Враг атаковал все украинские ГЭС - Укргидроэнерго

t.me. Denys_Smyhal

Новина українською

Все гидроэлектростанции в Украине попали под удары врага. Об этом сообщает генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире телемарафона.

"На сегодняшний день, к сожалению, нет ни одной станции, которая бы не атакована российским агрессором. Более 130 ракетных ударов было нанесено по нашей генерации. Мы понимаем, что теряем и потеряли немало", - сказал он.

Сирота напомнил, что Каховская ГЭС была потеряна полностью, а ДнепроГЭС - значительно повреждена. Все остальные гидроэлектростанции - в процессе восстановления.

"Что будет возможно восстановить, мы еще не знаем. К осенне-зимнему периоду стоит задача восстановиться максимально, но на сегодня этот вопрос сложно, потому что как не каждую неделю, то каждый месяц постоянно ракетные удары. Мы планируем одно, а враг планирует другое. Поэтому сегодня прогнозировать что-то очень трудно", - добавил функционер.

Также Сирота отметил, что украинские ГЭС потеряли около 40% генерации, а тепловые станции - более 80%.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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