Трамп: Операция ВСУ в Курской области РФ грозит началом Третьей мировой войны

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что операция Украины в Курской области РФ якобы грозит началом Третьей мировой войны.

Об этом он заявил во время митинга в Детройте, сообщает "ЕП".

По его словам, он - единственный, кто может пообещать закончить войну между Россией и Украиной и предотвратить "Третью мировую войну".

Комментируя это, он упомянул о "прорыве в России", вероятно, имея в виду заход Сил обороны Украины на территорию Курской области.

"Посмотрите, что происходит в Украине. Они наступают в России. Вы получите Третью мировую войну", - заявил Трамп.

Он в очередной раз пообещал закончить войну в Украине после победы на американских выборах.

"Еще до того, как я прибуду в Овальный кабинет вскоре после победы на президентских выборах, я урегулирую ужасную войну между Россией и Украиной, и я сделаю это очень быстро", - добавил Трамп.