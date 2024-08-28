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Трамп: Операция ВСУ в Курской области РФ грозит началом Третьей мировой войны

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И только Трамп может ее остановить

Трамп: Операция ВСУ в Курской области РФ грозит началом Третьей мировой войны

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что операция Украины в Курской области РФ якобы грозит началом Третьей мировой войны.

Об этом он заявил во время митинга в Детройте, сообщает "ЕП".

По его словам, он - единственный, кто может пообещать закончить войну между Россией и Украиной и предотвратить "Третью мировую войну".

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Комментируя это, он упомянул о "прорыве в России", вероятно, имея в виду заход Сил обороны Украины на территорию Курской области.

"Посмотрите, что происходит в Украине. Они наступают в России. Вы получите Третью мировую войну", - заявил Трамп.

Он в очередной раз пообещал закончить войну в Украине после победы на американских выборах.

"Еще до того, как я прибуду в Овальный кабинет вскоре после победы на президентских выборах, я урегулирую ужасную войну между Россией и Украиной, и я сделаю это очень быстро", - добавил Трамп.

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Дональд Трамп война с россией
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1 голосов
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
28.08.2024 в 16:45
переживає за бункерного педофіла... друган же....
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Комментарии 4
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Просто Квашин (Харків)
28.08.2024 в 16:45
переживає за бункерного педофіла... друган же....
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1
1
download1 (huyersk)
28.08.2024 в 17:27
Так і є. зеленський диктатор зірвав цим закулісні перемовини з рф. Вторгнення у Курську область - це безглузда витівка зеленського заради свого рейтингу за рахунок життів наших войнів та техніки. зелена падаль хоче воювати вічно, щоб не було виборів і вони могли грабувати країну надалі.
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0
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aleks68
28.08.2024 в 16:29
рыжий пи...р
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Spokoyno (Київ)
28.08.2024 в 16:29
Та потакання агресору, в тому числі власним переляком "Третьої світової" веде дійсно до більш масштабної війни!
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