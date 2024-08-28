Киченок не смогла преодолеть первый раунд US Open в женском парном разряде
Надежда Киченок и и Тимеа Бабош проиграли дуэту София Кенин / Беттани Маттек-Сэндс
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинка Надежда Киченок завершила выступления на US Open в женском парном разряде.
В первом раунде украинка и Тимеа Бабош из Венгрии проиграли девятому сеяному американскому дуэту София Кенин / Беттани Маттек-Сэндс.
Отметим, что у Киченок есть шанс зарекомендовать себя на турнире в миксте, где украинска выступит с Уго Нисом из Монако.
US Open. Первый круг парного разряда
Надежда Киченок / Тимеа Бабош – София Кенин / Беттани Маттек-Сэндс – 1:6, 4:6
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