Киченок не смогла преодолеть первый раунд US Open в женском парном разряде

Украинка Надежда Киченок завершила выступления на US Open в женском парном разряде.

В первом раунде украинка и Тимеа Бабош из Венгрии проиграли девятому сеяному американскому дуэту София Кенин / Беттани Маттек-Сэндс.

Отметим, что у Киченок есть шанс зарекомендовать себя на турнире в миксте, где украинска выступит с Уго Нисом из Монако.

US Open. Первый круг парного разряда

Надежда Киченок / Тимеа Бабош – София Кенин / Беттани Маттек-Сэндс – 1:6, 4:6