За сутки уничтожено 1200 оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян
Выведено из строя одно средство ПВО
Zelenskiy Official
За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1200 российских оккупантов, 18 бронемашин и 27 артсистем.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 612390 (+1200) человек;
- танков - 8571 (+3) ед;
- боевых бронированных машин - 16699 (+18) ед;
- артиллерийских систем - 17549 (+27) ед;
- РСЗО - 1174 (0) ед;
- средства ПВО - 939 (+1) ед;
- самолетов - 368 (0) ед;
- вертолетов - 328 (0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14369 (+21);
- крылатые ракеты - 2556 (+3);
- корабли / катера - 28 (0) ед;
- подводные лодки - 1 (0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 23706 (+52) ед;
- специальная техника - 2965 (+15).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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