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За сутки уничтожено 1200 оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян

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Выведено из строя одно средство ПВО

За сутки уничтожено 1200 оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян

Zelenskiy Official

Новина українською

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1200 российских оккупантов, 18 бронемашин и 27 артсистем.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 612390 (+1200) человек;
  • танков - 8571 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин - 16699 (+18) ед;
  • артиллерийских систем - 17549 (+27) ед;
  • РСЗО - 1174 (0) ед;
  • средства ПВО - 939 (+1) ед;
  • самолетов - 368 (0) ед;
  • вертолетов - 328 (0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14369 (+21);
  • крылатые ракеты - 2556 (+3);
  • корабли / катера - 28 (0) ед;
  • подводные лодки - 1 (0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 23706 (+52) ед;
  • специальная техника - 2965 (+15).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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