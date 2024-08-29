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Шевченко встретился с детьми, которые получили ранения во время игры в футбол в результате обстрела россиянами Харькова

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Президент УАФ посетил одну из харьковских больниц

Шевченко встретился с детьми, которые получили ранения во время игры в футбол в результате обстрела россиянами Харькова

instagram.com/andriyshevchenko

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент УАФ Андрей Шевченко посетил харьковскую больницу, где встретился с детьми, которые получили ранения в результате обстрела города российскими оккупантами.

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Напомним, что 8 мая россияне ударили по спортивной площадке одного из районов Харькова, где в это время играли в футбол трое парней от 13 до 15 лет. Они получили ранения ног, у одного из подростков - травматическая ампутация. В общей сложности ранения получили семь человек.

"Во время визита в Харьков я встретился с замечательными ребятами, Иваном и Артуром, двумя из трех, пострадавших в результате российских обстрелов 8 мая, когда играли в футбол возле своего дома.

Несмотря на травмы, они не теряют силы духа, чем сильно поразили меня. Мы поможем ребятам с реабилитацией и протезированием, чтобы они как можно скорее вернулись в любимую игру", - написал Шевченко в Инстаграме.

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Андрей Шевченко УАФ война с россией
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Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
29.08.2024 в 00:58
Мабуть Пазік розказав дітям, чому замість футбольних майданчиків та футбольних команд --- зарплати чинуш УАФ сягають від 400.000 гривень до 800.000 на місяць... Або чому замість спортивного принципу та голосуванню клубів він придумав "турнір чотирьох" , в результаті чого в УПЛ попала команда, яка не готувалась, яка не має футболістів рівня УПЛ...
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Комментарии 1
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Просто Квашин (Харків)
29.08.2024 в 00:58
Мабуть Пазік розказав дітям, чому замість футбольних майданчиків та футбольних команд --- зарплати чинуш УАФ сягають від 400.000 гривень до 800.000 на місяць... Або чому замість спортивного принципу та голосуванню клубів він придумав "турнір чотирьох" , в результаті чого в УПЛ попала команда, яка не готувалась, яка не має футболістів рівня УПЛ...
Ответить
0
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