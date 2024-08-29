Шевченко встретился с детьми, которые получили ранения во время игры в футбол в результате обстрела россиянами Харькова
Президент УАФ посетил одну из харьковских больниц
instagram.com/andriyshevchenko
Президент УАФ Андрей Шевченко посетил харьковскую больницу, где встретился с детьми, которые получили ранения в результате обстрела города российскими оккупантами.
Напомним, что 8 мая россияне ударили по спортивной площадке одного из районов Харькова, где в это время играли в футбол трое парней от 13 до 15 лет. Они получили ранения ног, у одного из подростков - травматическая ампутация. В общей сложности ранения получили семь человек.
"Во время визита в Харьков я встретился с замечательными ребятами, Иваном и Артуром, двумя из трех, пострадавших в результате российских обстрелов 8 мая, когда играли в футбол возле своего дома.
Несмотря на травмы, они не теряют силы духа, чем сильно поразили меня. Мы поможем ребятам с реабилитацией и протезированием, чтобы они как можно скорее вернулись в любимую игру", - написал Шевченко в Инстаграме.
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