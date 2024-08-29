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За каждый полиграф от компании, которая делала шоу на СТБ, УАФ платит 70 000 гривен – инсайдер

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Своеобразное использование средств

За каждый полиграф от компании, которая делала шоу на СТБ, УАФ платит 70 000 гривен – инсайдер

uaf.ua

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Игорь Бурбас сообщил о значительных расходах на организацию полиграфа, существенно превышающих альтернативные варианты.

“Мне говорили, что практика полиграфа введена только для работников из старой команды. С нового состава никого не прогоняли. Из того, что я понимаю: одних на полиграф, а другим – шашлыки, корпоративы (недавно УАФ устроила корпоратив на природе – прим.)".

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"Обязательства идти на полиграф, как такового нет. Но когда ты отказываешься идти на полиграф, ты будто принимаешь вину. И вопросы, о которых я слышал, там типа: "А общаетесь ли вы с бывшим руководством?".

За каждый полиграф УАФ платит 70 тысяч гривен. Это очень дорого. Я просто зашел в Google, набрал "пройти детектор лжи" – 2 тысячи гривен. Компания, которая проводит полиграф в УАФ та же, что делала шоу на СТБ "Детектор лжи", – заявил журналист.

Проверка проводится для представителей команды Андрея Павелко, который в феврале вышел из СИЗО.

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УАФ Игорь Бурбас
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
29.08.2024 в 07:36
Пазік - корупціонер і пе.де.ра.ст.... Пазік-Королєвський - гнида... Ганьба !!!!!
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Комментарии 1
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Просто Квашин (Харків)
29.08.2024 в 07:36
Пазік - корупціонер і пе.де.ра.ст.... Пазік-Королєвський - гнида... Ганьба !!!!!
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