За каждый полиграф от компании, которая делала шоу на СТБ, УАФ платит 70 000 гривен – инсайдер

Игорь Бурбас сообщил о значительных расходах на организацию полиграфа, существенно превышающих альтернативные варианты.

“Мне говорили, что практика полиграфа введена только для работников из старой команды. С нового состава никого не прогоняли. Из того, что я понимаю: одних на полиграф, а другим – шашлыки, корпоративы (недавно УАФ устроила корпоратив на природе – прим.)".

"Обязательства идти на полиграф, как такового нет. Но когда ты отказываешься идти на полиграф, ты будто принимаешь вину. И вопросы, о которых я слышал, там типа: "А общаетесь ли вы с бывшим руководством?".

За каждый полиграф УАФ платит 70 тысяч гривен. Это очень дорого. Я просто зашел в Google, набрал "пройти детектор лжи" – 2 тысячи гривен. Компания, которая проводит полиграф в УАФ та же, что делала шоу на СТБ "Детектор лжи", – заявил журналист.