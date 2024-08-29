Силы ПВО ночью сбили 60 шахедов и две ракеты
Было запущено более 70 дронов
103 ОБР ТРО
В ночь на 29 августа 2024 года противник атаковал Украину 3-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Курской и Белгородской областей - рф., с этого же направления - двумя ракетами, тип которых сейчас устанавливается, а также 74-мя ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из районов: Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск.
Об этом сообщает командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.
К отражению воздушного нападения привлечены авиация, зенитные ракетные войска, РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 60 "шахедов". Еще 14 ударных БпЛА локально потеряны (упали) на территории Украины.
Противовоздушная оборона работала в пределах Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской Сумской и Донецкой областей.
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